MAS DE 500 TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE MAGALLANES: REALIZAN MASIVA CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE GOOGLE FOR EDUCATION

​Mas de 500 trabajadores de la educación pública de la Región de Magallanes se inscribieron para participar en un curso en línea sobre transformación digital educativa impartido por Google y su empresa asociada Galatek.



La capacitación de 21 horas de duración comprende los contenidos para rendir el examen de Educador Certificado de Google Nivel 1, asegurando que los participantes adquieran las competencias para crear, compartir, comunicar, colaborar y organizar de manera eficiente en el entorno educativo digital.



Habitualmente este curso tiene un valor de 25 dólares, pero en el marco de la alianza entre Google for Education, Galatek y el SLEP Magallanes, en esta ocasión la capacitación no tuvo costo para los profesores, asistentes de la educación y funcionarios de la administración que se inscribieron.



En las sesiones de clases sincrónicas y las horas de trabajo autónomo, los alumnos podrán identificar las herramientas informáticas adecuadas para tareas específicas y determinar el método para crear, distribuir y recopilar tareas en Classroom y dar formato a archivos de Google Drive.



Igualmente conocerán el acceso correcto a archivos y el método para compartirlos para la colaboración de manera segura; aprenderán las funciones de calendario para la planificación de actividades y la creación de material multimedia para la enseñanza, entre otras habilidades.



Esta actividad se concretó en el contexto de una alianza estratégica única en Chile entre el Servicio Local de Educación Pública Magallanes y Google For Education para otorgar capacitación enfocada en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al ámbito educativo.



