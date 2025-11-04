COMUNIDAD DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA CELEBRÓ IMPORTANTE RENOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA

​Tres actos musicales que mostraron los talentos de niñas y niños, y un video que mostró el antes y el después en el recinto sometido este año a importantes arreglos fueron los momentos más llamativos del acto con que la comunidad escolar celebró la entrega de los trabajos ejecutados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.



Con un presupuesto que superó los 308 millones de pesos, el sostenedor de la educación pública ejecutó trabajos que le cambiaron la imagen al recinto y mejoraron factores como la luminosidad, la eficiencia térmica y la comodidad para estudiantes y trabajadores de la educación.



“Hace varias décadas que no se hacían trabajos de esta importancia”, comentaba la directora de la escuela, María Cecilia Quiñones Álvarez, mientras esperaba a las autoridades y a los apoderados que acompañaron la celebración.



Los trabajos consideraron el reemplazo de 42 ventanas de madera y vidrio simple por ventanas de PVC con vidrio termopanel; el cambio de 28 puertas interiores antiguas por puertas de lenga regional; la renovación de 709 metros cuadrados de revestimiento de pisos en pasillos con porcelanato y el cambio de 106 equipos fluorescentes por equipos LED. También se ejecutó pintura exterior de 2.153 metros cuadrados en la techumbre del edificio con cambio de canaletas y bajadas de aguas lluvias; y pintura exterior de fachadas con llamativos colores en una superficie de 1.493 metros cuadrados.



“Sin lugar a dudas estas obras mejoran las condiciones de los estudiantes y por cierto también de todos quienes trabajan en esta escuela. Yo recuerdo muy bien cuando la directora decía que nunca se había hecho una inversión de esta magnitud o con el impacto que esto genera, y así vamos fortaleciendo la educación pública”, comentó el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, quien fue invitado a la ceremonia.



En la misma línea, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, resaltó que “hemos hablado con la directora, con los funcionarios y funcionarias, también con los estudiantes y están muy contentos porque gracias a esta obra, cercana a los 300 millones de pesos, también cambian las condiciones de estudio y de trabajo en esta comunidad educativa”.

​



Destacó asimismo cómo la colorida fachada es un aporte al entorno del tradicional barrio Croata, que fue muy bien recibido por los vecinos del sector.



Por su parte, el director ejecutivo (S) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, explicó que la obra se ejecutó con recursos propios del sostenedor, al igual que las intervenciones de este año en el Liceo Polivalente Sara Braun y la Escuela Especial Rotario Paul Harris. Igualmente, hay iniciativas de infraestructura ya terminadas y en desarrollo que son financiadas con recursos externos y complementan los esfuerzos para mejorar las condiciones del sistema escolar.



Mientras se ejecutaron los trabajos, la comunidad educativa de la Escuela Croacia permaneció en el recinto adaptando sus actividades habituales según un plan de contingencia que se acordó con todos apoderados, estudiantes y trabajadores de la educación.





