Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de noviembre de 2025

COMUNIDAD DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA CELEBRÓ IMPORTANTE RENOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA

​Con un presupuesto que superó los 308 millones de pesos.

escuelacroacia

​Tres actos musicales que mostraron los talentos de niñas y niños, y un video que mostró el antes y el después en el recinto sometido este año a importantes arreglos fueron los momentos más llamativos del acto con que la comunidad escolar celebró la entrega de los trabajos ejecutados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

 
Con un presupuesto que superó los 308 millones de pesos, el sostenedor de la educación pública ejecutó trabajos que le cambiaron la imagen al recinto y mejoraron factores como la luminosidad, la eficiencia térmica y la comodidad para estudiantes y trabajadores de la educación.

 
“Hace varias décadas que no se hacían trabajos de esta importancia”, comentaba la directora de la escuela, María Cecilia Quiñones Álvarez, mientras esperaba a las autoridades y a los apoderados que acompañaron la celebración.

 
Los trabajos consideraron el reemplazo de 42 ventanas de madera y vidrio simple por ventanas de PVC con vidrio termopanel; el cambio de 28 puertas interiores antiguas por puertas de lenga regional; la renovación de 709 metros cuadrados de revestimiento de pisos en pasillos con porcelanato y el cambio de 106 equipos fluorescentes por equipos LED. También se ejecutó pintura exterior de 2.153 metros cuadrados en la techumbre del edificio con cambio de canaletas y bajadas de aguas lluvias; y pintura exterior de fachadas con llamativos colores en una superficie de 1.493 metros cuadrados.

 
“Sin lugar a dudas estas obras mejoran las condiciones de los estudiantes y por cierto también de todos quienes trabajan en esta escuela. Yo recuerdo muy bien cuando la directora decía que nunca se había hecho una inversión de esta magnitud o con el impacto que esto genera, y así vamos fortaleciendo la educación pública”, comentó el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, quien fue invitado a la ceremonia.

 
En la misma línea, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, resaltó que “hemos hablado con la directora, con los funcionarios y funcionarias, también con los estudiantes y están muy contentos porque gracias a esta obra, cercana a los 300 millones de pesos, también cambian las condiciones de estudio y de trabajo en esta comunidad educativa”.


Destacó asimismo cómo la colorida fachada es un aporte al entorno del tradicional barrio Croata, que fue muy bien recibido por los vecinos del sector.

 
Por su parte, el director ejecutivo (S) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, explicó que la obra se ejecutó con recursos propios del sostenedor, al igual que las intervenciones de este año en el Liceo Polivalente Sara Braun y la Escuela Especial Rotario Paul Harris. Igualmente, hay iniciativas de infraestructura ya terminadas y en desarrollo que son financiadas con recursos externos y complementan los esfuerzos para mejorar las condiciones del sistema escolar.

 
Mientras se ejecutaron los trabajos, la comunidad educativa de la Escuela Croacia permaneció en el recinto adaptando sus actividades habituales según un plan de contingencia que se acordó con todos apoderados, estudiantes y trabajadores de la educación.


LIMPIEZA DE LAGUNA (3)

MUNICIPIO RETIRÓ CERCA DE 100 KILOS DE DESECHOS DESDE LAGUNA DEL PARQUE MARÍA BEHETY

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
kitsnatales

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gestoosello

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
basetenientecarvajal

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
artistasurbanospuq

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales