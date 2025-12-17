DIRIGENCIA FEMENINA DE AFUS SERNAPESCA DESTACA TRABAJO SINDICAL Y PRESENCIA REGIONAL EN MAGALLANES

En una nueva emisión de La Voz de la ANEF en Magallanes, programa de Polar Comunicaciones conducido por Karina Vargas, el primer bloque estuvo marcado por la retransmisión del noticiero nacional ANEF Informa, encabezado por la presidenta regional de la ANEF, Evelyn Córdova. El espacio permitió contextualizar el escenario sindical a nivel país y conectar las demandas nacionales con la realidad de los funcionarios públicos en la región de Magallanes.

El segundo bloque de La Voz de la ANEF en Magallanes contó con la participación de Karina Catalán Sanhueza, presidenta de AFUS Sernapesca, y Alejandra Urízar Gromsch, tesorera de la asociación y directiva del Club Deportivo ANEF. Catalán compartió su primera experiencia como dirigente sindical desde Porvenir, destacando la importancia de representar a todas las provincias de la región. Ambas resaltaron que el actual directorio de AFUS está compuesto íntegramente por mujeres, fortaleciendo el liderazgo femenino en la organización.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, Alejandra Urízar —con 17 años de experiencia sindical y en su segundo periodo como dirigenta— repasó la historia de AFUS, fundada en 1992 tras la defensa de la estabilidad laboral de funcionarios de Sernapesca frente a intentos de traslado institucional. Además, recordaron que Sernapesca cumple 47 años este 29 de diciembre, desde su creación en 1978 tras separarse del SAG. El programa también abordó la reciente reforma estatutaria aprobada por AFUS Magallanes, proyectando el trabajo gremial hasta el año 2026 en beneficio de sus asociados.

