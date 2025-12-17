Punta Arenas,
17 de diciembre de 2025

DIRIGENCIA FEMENINA DE AFUS SERNAPESCA DESTACA TRABAJO SINDICAL Y PRESENCIA REGIONAL EN MAGALLANES

​La Voz de la ANEF en Magallanes

Alejandra Urízar Gromsch, tesorera de la asociación y directiva del Club Deportivo ANEF

En una nueva emisión de La Voz de la ANEF en Magallanes, programa de Polar Comunicaciones conducido por Karina Vargas, el primer bloque estuvo marcado por la retransmisión del noticiero nacional ANEF Informa, encabezado por la presidenta regional de la ANEF, Evelyn Córdova. El espacio permitió contextualizar el escenario sindical a nivel país y conectar las demandas nacionales con la realidad de los funcionarios públicos en la región de Magallanes.

El segundo bloque de La Voz de la ANEF en Magallanes contó con la participación de Karina Catalán Sanhueza, presidenta de AFUS Sernapesca, y Alejandra Urízar Gromsch, tesorera de la asociación y directiva del Club Deportivo ANEF. Catalán compartió su primera experiencia como dirigente sindical desde Porvenir, destacando la importancia de representar a todas las provincias de la región. Ambas resaltaron que el actual directorio de AFUS está compuesto íntegramente por mujeres, fortaleciendo el liderazgo femenino en la organización.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, Alejandra Urízar —con 17 años de experiencia sindical y en su segundo periodo como dirigenta— repasó la historia de AFUS, fundada en 1992 tras la defensa de la estabilidad laboral de funcionarios de Sernapesca frente a intentos de traslado institucional. Además, recordaron que Sernapesca cumple 47 años este 29 de diciembre, desde su creación en 1978 tras separarse del SAG. El programa también abordó la reciente reforma estatutaria aprobada por AFUS Magallanes, proyectando el trabajo gremial hasta el año 2026 en beneficio de sus asociados.






NovaAustral_RS

NOVA AUSTRAL REFUERZA SU MODELO SOSTENIBLE Y MANTIENE LIDERAZGO CON PRODUCCIÓN "CERO ANTIBIÓTICOS"

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

LA MAYOR CAMPAÑA DEL JUGUETE DE LA HISTORIA: MÁS DE MIL REGALOS REUNIERON POLAR COMUNICACIONES Y AUSPICIADORES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, recibe copia del libro de parte del coautor Ernesto Paredes

PRESENTAN NUEVA EDICIÓN AMPLIADA DEL LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL"

INAUGURACIÓN DE CARPA CLIMATIZADA DA INICIO A FERIA NAVIDEÑA CON 16 EMPRENDEDORES EN PUERTO WILLIAMS

Foto1

DIPUTADO MATHESON DEMANDA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO PARA NO SEGUIR AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE TORRES DEL PAINE Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS POR PARTE DE CONAF