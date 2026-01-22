DIRECTORA REGIONAL DE SERNAPESCA INFORMA AVANCES EN FISCALIZACIÓN, REGISTRO PESQUERO Y FALLO HISTÓRICO DE LA CORTE SUPREMA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, la directora regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Ximena Gallardo Andrade, conversó con la ciudadanía para informar sobre una serie de acciones relevantes que el Servicio está desarrollando en la región, enfocadas en la fiscalización, el ordenamiento del sector artesanal y el resguardo de los ecosistemas marinos.

En primer lugar, se refirió a las fiscalizaciones conjuntas que Sernapesca ha realizado junto a la Policía Marítima en distintos sectores al sur de la Provincia de Tierra del Fuego, así como también en Punta Arenas y Torres del Paine. Estas acciones estuvieron dirigidas a pescadores y embarcaciones, verificando el uso del carnet de pesca vigente, la documentación correspondiente y los permisos exigidos para operar, todo en el marco de la normativa actual. El objetivo principal de estos operativos ha sido resguardar los recursos naturales y asegurar el cumplimiento de la nueva normativa de pesca, reforzando la presencia del Estado en zonas estratégicas de la región.

Asimismo, la autoridad regional informó sobre la publicación de las nóminas finales de caducidad en el Registro Pesquero Artesanal, dando inicio al proceso anual de reclamaciones. Este procedimiento considera más de 12 mil inscripciones a nivel nacional y establece plazos para que pescadores, pescadoras y armadores puedan presentar descargos y regularizar su situación. El plazo para interponer reclamaciones ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se extiende hasta el 30 de marzo de 2026, mientras que en el caso de las inscripciones caducadas por no pago de patente pesquera, el plazo máximo será el 10 de abril de 2026, según lo indicado en cada resolución. Para realizar este trámite, las personas interesadas pueden acercarse a la oficina de Sernapesca más cercana y utilizar los formatos oficiales disponibles en el sitio web institucional.

El tema principal abordado por la directora regional fue el reciente fallo de la Corte Suprema que condenó a la empresa salmonera Nova Austral S.A. por verter residuos orgánicos en la Región de Magallanes. El máximo tribunal del país revocó una sentencia previa dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, estableciendo que la empresa incurrió en una infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Los hechos se remontan a junio de 2019, cuando personal de Sernapesca, durante una fiscalización en Bahía Chilota, en la comuna de Porvenir, constató que estanques herméticos utilizados por la empresa para transportar salmones muertos y residuos líquidos presentaban escurrimientos de material biológico hacia el suelo, situación que fue denunciada por el Servicio. La Corte Suprema determinó que esta acción constituye una infracción al Decreto Supremo N°319, que exige que el transporte de peces muertos se realice impidiendo en todo momento el escurrimiento de sangre, agua sangre o residuos fuera del contenedor estanco.

Como resultado, la empresa fue condenada al pago de una multa de 100 UTM, de las cuales el 50% será destinado en beneficio de la Ilustre Municipalidad de Porvenir y el 50% restante a INDESPA, en apoyo a pescadores artesanales de la región.

Al respecto, Ximena Gallardo señaló: "Esta resolución refuerza la aplicación de la normativa sanitaria en la actividad acuícola y sienta un precedente sobre la obligación de las empresas de prevenir escurrimientos de residuos durante el transporte de recursos hidrobiológicos. Realizar estas maniobras de manera responsable es de gran importancia para el cuidado de los ecosistemas marinos y para que la actividad sea sustentable en el tiempo".





