FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS DE MAGALLANES CUESTIONAN PROPUESTA DE REFORMA A GENDARMERÍA Y CAMBIO DE MINISTERIO

Las asociaciones de funcionarios penitenciarios de Magallanes manifestaron su preocupación y rechazo frente a la propuesta del Gobierno de reformar Gendarmería de Chile, planteamiento abordado en La Voz de la ANEF en Magallanes, programa de Polar Comunicaciones conducido por Evelyn Córdova Marín. En el espacio participaron dirigentes de ANFUP y ANSOG, quienes dieron a conocer un comunicado conjunto tras el anuncio realizado luego del operativo “Apocalipsis”, que involucró a funcionarios en una red de corrupción.

Durante La Voz de la ANEF en Magallanes, Alex Candia, presidente regional de ANFUP, fue enfático en señalar que el cambio de ministerio no ataca el fondo del problema. “Como dirigentes sindicales creemos con certeza que un cambio administrativo no termina con la corrupción”, afirmó, subrayando que las asociaciones no avalan ni defenderán hechos constitutivos de delito, pero cuestionan que se pretenda reformar una institución con 95 años de historia sin abordar carencias estructurales como infraestructura, dotación, salud mental, carrera funcionaria y condiciones laborales.

Omar Haro y Wladimir Haro reforzaron que separar custodia y reinserción en distintas instituciones afectaría directamente el trabajo penitenciario y a la población penal, ya que ambas funciones están profundamente interconectadas. En Polar Comunicaciones, los dirigentes destacaron que la reinserción social es parte esencial de la misión institucional y que dividirla debilitaría los avances logrados, muchos de ellos impulsados por la acción gremial.



En el segundo bloque del programa, se realizó además un balance del trabajo anual de la ANEF Magallanes, repasando junto a su secretaria Rocío Barría actividades regionales, hitos gremiales, el inicio de este programa en marzo 2025 y la conmemoración de los 82 años de la organización.



