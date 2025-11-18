Punta Arenas,
18 de noviembre de 2025

FUNCIONARIOS DE UNIDADES PENALES Y ESPECIALES CONMEMORARON EL DÍA DEL MÁRTIR DE GENDARMERÍA

​Gendarmería de Chile en Magallanes rindió homenaje este 14 de noviembre a sus mártires, actividad con la cual se dio inicio al 95º aniversario de la institución.

La actividad central, realizada en el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas, contempló un mensaje del director regional, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, dirigido a los familiares de los mártires, así como al personal bajo su cargo en toda la región: "Hoy honramos a aquellos hombres que entregaron su vida en cumplimiento del deber, quienes representan la valentía, la disciplina y el compromiso que caracteriza a la institución, así como un profundo sentido de servicio público que sostiene la labor penitenciaria".

"Este es un acto de profundo reconocimiento hacia quienes forjaron su legado en la humildad del trabajo cotidiano, en la convicción de que su tarea era esencial para Chile, y en la silenciosa valentía con la que enfrentaron los riesgos y desafíos de una labor que siempre ha sido exigente y compleja", manifestó el director regional de Gendarmería en Magallanes.
Finalmente, la autoridad enfatizó en que la vida y la integridad de cada funcionaria y funcionario es invaluable, y hoy, más que nunca, se está frente a un escenario complejo que requiere de toda la firmeza y responsabilidad de quienes componen la institución.

Así, con este homenaje a los mártires de Gendarmería, se da inicio en Magallanes al mes aniversario, el que contempla el Servicio de Acción de Gracias en la Iglesia Evangélica Pentecostal de Punta Arenas el 20 de noviembre, el recibimiento de los saludos protocolares a la institución el 24 del presente, para al día siguiente celebrarse el Te Deum en la Catedral de Punta Arenas.

Por último, la ceremonia aniversario de la institución, se efectuará en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro" de la capital regional, el viernes 28, actividad en la que se realizarán ascensos del personal, entrega de condecoraciones y reconocimientos por años de servicio a sus funcionarios.

El domingo 30 de noviembre, día oficial de Gendarmería de Chile, en todas las unidades penales de la región (CDP de Porvenir y Puerto Natales, más el CP de Punta Arenas), los funcionarios comenzarán la jornada con una formación e izamiento del pabellón patrio y bandera institucional.
 


DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI: “LA BANCADA MÁS GRANDE DE CHILE HOY DÍA LA TIENE EL PARTIDO REPUBLICANO”

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

Leer Más

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

RESULTADOS PRESIDENCIALES EN MAGALLANES MUESTRAN UN GIRO Y SITÚAN A JOHANNES KAISER EN TERCER LUGAR

CARDENAL CHOMALÍ ENVÍA BENDICIÓN VIRTUAL PARA LAS ELECCIONES: “ESTAMOS LLAMADOS A VOTAR UNA FORMA MAGNÍFICA DE CUIDAR LA DEMOCRACIA”