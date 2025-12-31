CONCEJAL ETEROVIC ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS EN LA DEMOLICIÓN DEL EX HOSPITAL REGIONAL Y DEFIENDE ROL ESTRATÉGICO DE LOS FONDOS FRIL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Dalivor Eterovic Díaz abordó diversas preocupaciones del Concejo Municipal, entre ellas la ausencia del Gobierno Regional en la Comisión de Infraestructura, instancia en la que se buscaba aclarar el destino final de los escombros provenientes de la demolición del ex Hospital Regional.

El edil manifestó que la no comparecencia del Gobierno Regional generó inquietud entre los concejales, considerando la relevancia del tema para la comunidad. No obstante, llamó a la tranquilidad de la ciudadanía señalando que “llamaría a la calma entendemos que la disposición de los residuos finales esta prevista”, enfatizando que existe planificación respecto al manejo de estos desechos, aunque recalcó la importancia de contar con información clara y directa por parte de las autoridades competentes.

En la misma instancia radial, Eterovic también se refirió a la preocupación del Concejo Municipal frente a los cambios que se estarían impulsando en los fondos FRIL. Al respecto, informó que se acordó enviar un oficio al Gobernador Regional y a los consejeros regionales con el objetivo de solicitar mayores antecedentes y claridad sobre el futuro de estos recursos, los que históricamente han permitido a los municipios ejecutar iniciativas de manera expedita.

Sobre este punto, el concejal sostuvo que “son montos que permiten una rápida ejecución por parte de los municipios, se pueden generar proyectos de cierta magnitud que son mas agiles de ejecutar”, agregando que existe una autocrítica desde el mundo municipal respecto al uso que se ha dado a estos fondos. En ese sentido, indicó que “hemos caído en el error los municipios de repetir mucho esta dinámica, se buscaba generar inversión rápida inversión local de rápida ejecución que indudablemente contempla la contratación de personas para labores concretar pero el municipio cayo en la lógica de esta pintando algunas infraestructuras y absorbiendo mano de obra de personas que lo requieran pero los fondos FRIL son mucho mas que eso”.

Finalmente, Eterovic recalcó que el objetivo del Concejo es resguardar que estos recursos mantengan su espíritu original, orientado a fomentar inversión local de impacto y ejecución rápida, contribuyendo tanto al desarrollo comunal como a la generación de empleo, para lo cual insistió en la necesidad de una comunicación fluida y transparente con el Gobierno Regional.

