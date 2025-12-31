Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

CONCEJAL ETEROVIC ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS EN LA DEMOLICIÓN DEL EX HOSPITAL REGIONAL Y DEFIENDE ROL ESTRATÉGICO DE LOS FONDOS FRIL

Buenos días región.

concejaldalivor

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Dalivor Eterovic Díaz abordó diversas preocupaciones del Concejo Municipal, entre ellas la ausencia del Gobierno Regional en la Comisión de Infraestructura, instancia en la que se buscaba aclarar el destino final de los escombros provenientes de la demolición del ex Hospital Regional.

El edil manifestó que la no comparecencia del Gobierno Regional generó inquietud entre los concejales, considerando la relevancia del tema para la comunidad. No obstante, llamó a la tranquilidad de la ciudadanía señalando que “llamaría a la calma entendemos que la disposición de los residuos finales esta prevista”, enfatizando que existe planificación respecto al manejo de estos desechos, aunque recalcó la importancia de contar con información clara y directa por parte de las autoridades competentes.

En la misma instancia radial, Eterovic también se refirió a la preocupación del Concejo Municipal frente a los cambios que se estarían impulsando en los fondos FRIL. Al respecto, informó que se acordó enviar un oficio al Gobernador Regional y a los consejeros regionales con el objetivo de solicitar mayores antecedentes y claridad sobre el futuro de estos recursos, los que históricamente han permitido a los municipios ejecutar iniciativas de manera expedita.

Sobre este punto, el concejal sostuvo que “son montos que permiten una rápida ejecución por parte de los municipios, se pueden generar proyectos de cierta magnitud que son mas agiles de ejecutar”, agregando que existe una autocrítica desde el mundo municipal respecto al uso que se ha dado a estos fondos. En ese sentido, indicó que “hemos caído en el error los municipios de repetir mucho esta dinámica, se buscaba generar inversión rápida inversión local de rápida ejecución que indudablemente contempla la contratación de personas para labores concretar pero el municipio cayo en la lógica de esta pintando algunas infraestructuras y absorbiendo mano de obra de personas que lo requieran pero los fondos FRIL son mucho mas que eso”.

Finalmente, Eterovic recalcó que el objetivo del Concejo es resguardar que estos recursos mantengan su espíritu original, orientado a fomentar inversión local de impacto y ejecución rápida, contribuyendo tanto al desarrollo comunal como a la generación de empleo, para lo cual insistió en la necesidad de una comunicación fluida y transparente con el Gobierno Regional.


concejalesdiputada

LLEGAN RECURSOS DE LA SUBDERE PARA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS Y AUTORIDADES SOLICITAN PLAN REGIONAL DE TENENCIA RESPONSABLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Leer Más

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

detenidoconductor
nuestrospodcast
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoconductor

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ANUNCIO DE LATAM PARA PUNTA ARENAS

LATAM ANUNCIA AUMENTO DE VUELOS SEMANALES A PUNTA ARENAS