TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Una mujer de 32 años falleció durante la madrugada de este miércoles en el Hospital Regional de Punta Arenas, luego de ser atropellada la noche del martes 30 de diciembre en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic.

Según información entregada por Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, el procedimiento se inició cerca de las 23:20 horas, cuando personal policial fue despachado al lugar por un accidente de tránsito de tipo atropello.

En el sitio del suceso, Carabineros logró identificar a un hombre adulto chileno de 27 años, identificado con las iniciales F.A.M.M., quien se encontraba a algunos metros del lugar por temor a la reacción de testigos. Posteriormente, el individuo se identificó como el conductor del vehículo involucrado y responsable del accidente.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor no habría respetado el derecho preferente de la víctima, identificada como C.A.T.M., chilena de 32 años. Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la SIAT Magallanes para esclarecer las causas del fatal hecho.

El conductor fue sometido a una prueba respiratoria, la cual arrojó 0,52 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido por el delito de conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

