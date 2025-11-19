AUTORIDADES INICIAN EVACUACIÓN DE LOS CINCO CUERPOS DESDE SECTOR PERROS EN TORRES DEL PAINE

​ Punta Arenas.- Las autoridades regionales informaron esta mañana, tras un nuevo Cogrid realizado en Puerto Natales, que se inició la evacuación de los cinco cuerpos de las personas fallecidas en el sector Los Perros del Parque Nacional Torres del Paine.



La operación se activó luego de que se abriera una ventana meteorológica que permitió el despliegue inicial de las maniobras aéreas, altamente dependientes del clima y del estado del terreno.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, confirmó que esta nueva fase comenzó a primera hora: “Hoy pudimos iniciar las maniobras de evacuación gracias a una ventana meteorológica que estamos aprovechando al máximo. Es una operación compleja, que depende completamente de las condiciones del tiempo y del resguardo de la seguridad del personal. La coordinación con la Fuerza Aérea es permanente, y cada movimiento se ejecuta solo cuando existen garantías suficientes para volar y operar en un entorno tan adverso”, señaló.



La autoridad agregó que el sistema está preparado para ajustar la planificación en caso de que las condiciones climáticas vuelvan a cerrarse, manteniendo la prioridad en la seguridad de los equipos.



Por su parte, el General de Carabineros Marco Alvarado Díaz detalló las condiciones extremas del trabajo en terreno: “El sector es altamente agreste, de muy difícil acceso y con riesgos permanentes para quienes se desplazan. Nuestros equipos —GOPE, Montaña y personal especializado— caminaron largas horas en zonas complejas para alcanzar los puntos donde se encontraban las víctimas. Gracias a su preparación y expertise se pudo llegar y preparar adecuadamente cada sitio para la evacuación”, explicó.



Respecto al componente investigativo, señaló: “Si bien la Fiscalía encargó la investigación a la Policía de Investigaciones, Carabineros cumple un rol indispensable en la georreferenciación, fijación y preparación técnica de los cuerpos, debido a las dificultades de acceso. Estas tareas se realizan bajo los estándares periciales que exige el Ministerio Público”.



El Director Regional de Senapred, Juan Carlos Andrade, complementó la información destacando el funcionamiento del sistema de protección civil: “Estamos en la tercera etapa de este proceso: la extracción. Tras haber concluido la búsqueda y haber preparado cada punto para la evacuación, hoy estamos materializando el traslado de los cuerpos. Esto depende completamente de la continuidad de la ventana meteorológica, pero contamos con todos los equipos en terreno y con coordinación permanente entre el Comando de Incidentes, el Cogrid y las autoridades nacionales”, afirmó.



Añadió que se espera que, si el clima lo permite, los cuerpos puedan llegar a Puerto Natales durante el día, donde continuará el procedimiento con el Servicio Médico Legal, consulados y familiares.



Las cinco personas fallecidas corresponden a:



Cristina Calvillo Tovar, mexicana

Julian García Pimental, mexicano

Victoria Bond, británica

Nadine Lichey, alemana

Andreas Von Pein, alemán



Se mantiene cerrado el circuito O del Macizo Paine debido a las operaciones en curso y a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas en altura. El circuito W permanece habilitado, con refuerzo de comunicación satelital y presencia permanente de personal de CONAF.



En esta última sesión de Cogrid, participaron de manera presencial, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, el Delegado Presidencial Provincial, Francisco Ruiz, el General de Carabineros, Marco Alvarado Díaz, el Director de Senapred, Juan Carlos Andrade, representantes de Policía de Investigaciones, jefa provincial de Conaf, Mónica Alvarado, superintendente del parque Torres del Paine, Gersom Frías. El resto de las autoridades participó de manera online.



Las autoridades reiteraron sus condolencias a los familiares de las víctimas y reconocieron el trabajo de los equipos desplegados en condiciones extremas. Asimismo, hicieron un llamado a respetar los cierres, seguir las instrucciones del personal del parque y considerar siempre las condiciones meteorológicas cambiantes de la zona.













