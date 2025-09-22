AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

En una reunión que contó con la participación del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el diputado Carlos Bianchi; el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández; el concejal Germán Flores y dirigentes vecinales del sector norte, se analizaron los avances del proyecto de iluminación de la Ruta 9, que conecta la ciudad con el aeropuerto Presidente Ibáñez.

Ana Díaz, presidenta de la Junta de Vecinos de Barranco Amarillo, valoró la instancia. "El proyecto va bien encaminado y agradecemos a las autoridades por darnos a conocer su avance. Nos confirmaron que se pintará la ruta y se instalará señalización, lo que significa un paso importante después de tantos años esperando este anhelado proyecto", señaló la dirigente vecinal.

El seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que la iniciativa considera una inversión aproximada de $21 mil millones, de los cuales $6 mil corresponden a la reposición completa de la iluminación. "La obra está incluida en la Ley de Presupuestos 2026, pero buscamos adelantar recursos para licitar en 2025 y comenzar los trabajos en el primer semestre de 2026. También pavimentaremos las caleteras entre el barrio industrial y el aeropuerto, y en algunos sectores construiremos veredas. Mientras tanto, instalaremos tachas luminosas y repintaremos la vía para mejorar la seguridad", indicó.

El diputado Carlos Bianchi destacó el trabajo coordinado entre autoridades y comunidad. "Nuestro desafío es mantener este proyecto como prioridad en la discusión presupuestaria. Si logramos adelantar los recursos, podríamos licitar en diciembre y comenzar obras a mediados de 2026", afirmó el parlamentario.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich recalcó que se trata de una necesidad urgente. "Esto no es un capricho ni solo para el aeropuerto, es una obra indispensable para miles de vecinos del sector norte. La iluminación y el mejoramiento de caleteras elevarán la seguridad y conectividad en un área que ha crecido de manera exponencial", subrayó la autoridad comunal.

El concejal Germán Flores recordó el trabajo iniciado en 2018. "Después de siete años y medio, este proyecto comienza a ver la luz. Ha sido un esfuerzo conjunto para responder a una necesidad urgente de toda la comunidad", señaló.

La Municipalidad de Punta Arenas reiteró su compromiso de seguir gestionando junto al Ministerio de Obras Públicas y los representantes locales para cumplir los plazos comprometidos y mejorar la calidad de vida de quienes transitan por el principal acceso norte de la capital regional.

​

