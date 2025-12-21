Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de diciembre de 2025

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LAS FAENAS EXTINCIÓN DEL FUEGO EN VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES

Manifestó la importancia de las labores realizadas por los distintos organismos involucrados en este proceso, el cual se gestionó a través de fondos del Ministerio del Interior. ​

1

Con el objetivo de constatar en terreno las faenas de extinción del incendio que afectó a algunas zonas del Vertedero Municipal, ubicado a 20 km. al sur de la ciudad de Puerto Natales, el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana recorrió el recinto junto a personal de Senapred y el Jefe de Operaciones de la empresa a cargo de las faenas de combate al fuego, Impeg.

Al respecto, el delegado manifestó “en este recorrido junto a personal de la empresa Impeg, hemos podido apreciar y, de acuerdo a lo que ellos nos han informado, que todos los focos de incendio han sido controlados y extinguidos”.

Por su parte, el jefe de Operaciones de la empresa Impeg, Sebastián González, comentó “afortunadamente podemos comentarle a la gente que este incendio ya está extinguido, solamente se están monitoreando algunos sectores para bajar la temperatura, pero ya está completamente controlado, ya no hay humos visibles, solamente el biogás que es normal dentro de un vertedero. En este sentido, la emergencia estaría superada por parte nuestra”.

Asimismo, el delegado recalcó la importancia de la participación de todos los entes involucrados en este proceso, al respecto señaló “todavía tenemos tareas por delante, ya que aún tiene que venir el organismo técnico que es la Unidad Hazmat de la 7ma Compañía de Bomberos de Punta Arenas, quienes emitirán un informe que vaya validando que los trabajos se hayan cumplido conforme a lo que se solicitó, también está la labor que tiene el municipio en cuanto al tratamiento de los residuos, entre otros”.

A través de fondos del Ministerio del Interior, se gestionó la suma de $672.350.000.- por los trabajos de extinción del incendio que afectó al vertedero en distintos puntos, los cuales fueron abordados a través de diferentes técnicas de extinción por parte de la empresa a cargo.

Cabe mencionar que la empresa se quedará en la zona con todos sus equipos y personal por seis meses para dar una garantía efectiva de los trabajos.

Finalmente, el delegado hizo un llamado a la responsabilidad, “como Gobierno, se inyectó una gran cantidad de recursos para poder controlar esta emergencia, pero lo que viene de aquí en adelante, también es responsabilidad de cada uno de nosotros”, señaló la autoridad provincial.


1

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LAS FAENAS EXTINCIÓN DEL FUEGO EN VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
fisc sernapesca (2)

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CL 18

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA