DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LAS FAENAS EXTINCIÓN DEL FUEGO EN VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES

Con el objetivo de constatar en terreno las faenas de extinción del incendio que afectó a algunas zonas del Vertedero Municipal, ubicado a 20 km. al sur de la ciudad de Puerto Natales, el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana recorrió el recinto junto a personal de Senapred y el Jefe de Operaciones de la empresa a cargo de las faenas de combate al fuego, Impeg.

Al respecto, el delegado manifestó “en este recorrido junto a personal de la empresa Impeg, hemos podido apreciar y, de acuerdo a lo que ellos nos han informado, que todos los focos de incendio han sido controlados y extinguidos”.

Por su parte, el jefe de Operaciones de la empresa Impeg, Sebastián González, comentó “afortunadamente podemos comentarle a la gente que este incendio ya está extinguido, solamente se están monitoreando algunos sectores para bajar la temperatura, pero ya está completamente controlado, ya no hay humos visibles, solamente el biogás que es normal dentro de un vertedero. En este sentido, la emergencia estaría superada por parte nuestra”.

Asimismo, el delegado recalcó la importancia de la participación de todos los entes involucrados en este proceso, al respecto señaló “todavía tenemos tareas por delante, ya que aún tiene que venir el organismo técnico que es la Unidad Hazmat de la 7ma Compañía de Bomberos de Punta Arenas, quienes emitirán un informe que vaya validando que los trabajos se hayan cumplido conforme a lo que se solicitó, también está la labor que tiene el municipio en cuanto al tratamiento de los residuos, entre otros”.

A través de fondos del Ministerio del Interior, se gestionó la suma de $672.350.000.- por los trabajos de extinción del incendio que afectó al vertedero en distintos puntos, los cuales fueron abordados a través de diferentes técnicas de extinción por parte de la empresa a cargo.

Cabe mencionar que la empresa se quedará en la zona con todos sus equipos y personal por seis meses para dar una garantía efectiva de los trabajos.

Finalmente, el delegado hizo un llamado a la responsabilidad, “como Gobierno, se inyectó una gran cantidad de recursos para poder controlar esta emergencia, pero lo que viene de aquí en adelante, también es responsabilidad de cada uno de nosotros”, señaló la autoridad provincial.

