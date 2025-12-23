MUNICIPIO RECONOCIÓ A DEPORTISTAS DESTACADOS EN CEREMONIA ANUAL 2025

​Durante la tarde de este lunes, la Fundación Municipal de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas realizó la Ceremonia de Deportistas Destacados 2025, instancia que tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal y que buscó reconocer el esfuerzo, la perseverancia y los logros alcanzados por deportistas locales en competencias federadas a nivel comunal, nacional e internacional.



La actividad fue encabezada por el alcalde Claudio Radonich, junto a concejales, autoridades del ámbito deportivo, dirigentes, entrenadores y familiares de los homenajeados. En la ocasión, el jefe comunal destacó que este reconocimiento considera a 43 deportistas de 19 disciplinas, subrayando el trabajo sostenido que ha desarrollado la Fundación Municipal de Deportes. "Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que los recursos, que son pocos, lleguen directamente al deporte, al deportista y a la cancha. Gracias a un directorio y a un Concejo comprometidos, hemos podido realizar más de 30 actividades deportivas, apoyar competencias municipales y colaborar con pasajes para cerca de 70 deportistas", señaló.

Radonich agregó que la labor de la Fundación se enfoca principalmente en el deporte federado, complementando el trabajo municipal y permitiendo que los deportistas locales puedan competir y sumar puntos en instancias oficiales. "Ver campeones nacionales, regionales y deportistas que integran selecciones nos llena de orgullo. Esto se financia solo con recursos municipales, sin aportes del IND ni del Gobierno Regional, por lo que es un esfuerzo hecho con mucha convicción", afirmó, destacando además el rol clave de entrenadores y familias.

Entre los deportistas reconocidos, la tenista Martina Vázquez valoró el apoyo recibido, indicando que "entreno todos los días y viajo seguido a Santiago, donde el nivel es muy alto. Este reconocimiento me motiva a seguir entrenando, ganar más torneos y proyectarme al próximo año con nuevos desafíos".

Por su parte, Danilo Mancilla, integrante de Punta Arenas Futsal, expresó su satisfacción por la distinción tras un exitoso año deportivo. "Es un privilegio estar entre los deportistas destacados. Ser campeón nacional ANFP es algo que veníamos buscando hace tiempo y ahora enfrentamos un desafío aún mayor, que es la clasificación a la Libertadores. Contar con el apoyo de la ciudad es fundamental", señaló.

Durante la ceremonia también se entregó el Premio a la Vocación Deportiva al entrenador José Mayorga, por su destacada trayectoria y aporte al desarrollo del levantamiento de pesas en la comuna.

La nómina 2025 incluyó deportistas de disciplinas como atletismo, balonmano, básquetbol, boxeo, esgrima, gimnasia artística y rítmica, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje artístico sobre hielo, ski, taekwondo, tenis, tenis de mesa, vóleibol, motocross y futsal; reflejando la diversidad y el crecimiento del deporte federado en Punta Arenas.

De esta manera, la Municipalidad de Punta Arenas y su Fundación Municipal de Deportes reafirmaron su compromiso con el desarrollo deportivo local, destacando el mérito de quienes representan a la comuna dentro y fuera del país.

Deportistas Destacados 2025 por disciplina

Atletismo: Adriano Frey Alcón.

Balonmano: Milena Carrasco Vrsalovic, Cathalina Díaz Esparza y Constanza Yáñez Miranda.

Básquetbol: Agustín Echeverría Sillard y Mariana Vidal.

Boxeo: Diego Cárcamo, Gerardo Ainol y Rubén Bravo.

Esgrima: Josefa Rodríguez Venegas.

Gimnasia Artística: Martina Flores Antoine, Alonso Cerda Scepanovic, Tiare Caiguán Rodríguez y Alessandra Soto Andrade.

Gimnasia Rítmica: Catalina Valenzuela Cornejo y Josefa Muñoz Bravo.

Judo: John Madrid Garrido y María José Núñez.

Karate: Benjamín Sotomayor Villarroel.

Levantamiento de Pesas: Danilo Raddatz Urbina.

Natación: Trinidad Arroyo Fernández, Digna Aguado Blanco y Matías Liendo.

Patinaje Artístico sobre Hielo: Micaela Strauch Garay y Alison Zúñiga.

Ski: Rafaella Knapp Moya, Simón Willemsen y Amelia Ihnen.

Taekwondo: Eluney Gómez, Felipe Velásquez Nahuelquín, Alison Mayorga, Fernanda Gómez y David Mondaca.

Tenis: Martina Vásquez y Raimundo Soto.

Tenis de Mesa: Vicente Vidal, Salvador Valle y Javiera Córdoba.

Vóleibol: Catalina Oyarzún.

Motocross: Pablo Paredes Gallegos y Camilo Gómez.

Futsal: Punta Arenas Futsal.

Reconocimiento a entrenador: José Mayorga.