MUNICIPIO RECIBE A CAMPEONA NACIONAL DE ESQUÍ RAFAELA KNAPP

La Municipalidad de Punta Arenas recibió en la alcaldía a la esquiadora magallánica Rafaela Knapp, quien junto a sus padres visitó al alcalde Claudio Radonich, en un encuentro que permitió destacar su reciente consagración como campeona nacional y su proyección dentro del esquí competitivo a nivel país e internacional.





Durante la recepción, el jefe comunal valoró el mérito deportivo alcanzado por la joven representante del Club Andino de Punta Arenas, subrayando las dificultades propias de esta disciplina en el extremo sur del país. "Estamos muy contentos. Rafaela es campeona nacional de esquí y hacía muchos años que no contábamos con una campeona en esta disciplina. Es un deporte complejo, por las condiciones climáticas y las breves temporadas de nieve, y aun así se enfrentó a los mejores esquiadores de Chile y ganó con claridad. Es un gran mérito para ella y para su familia, y un orgullo para nuestra ciudad", señaló el alcalde Radonich.





Rafaela Knapp tuvo una destacada participación en el torneo nacional realizado en el centro de esquí La Parva, donde obtuvo el primer lugar en las pruebas de súper gigante y slalom, en lo que fue su primer año compitiendo en la categoría U16. Estos resultados adquieren mayor relevancia considerando que la deportista enfrentó la competencia pese a una lesión en la mano que estuvo a punto de marginarla del certamen.





La temporada 2025 ha sido clave para su desarrollo deportivo, consolidándola como una de las figuras emergentes del esquí nacional. Como reflejo de este rendimiento, Knapp fue convocada a la selección chilena de esquí, proyectando su preparación con miras a representar al país en los Juegos Olímpicos Juveniles de 2028.





En el corto y mediano plazo, la joven esquiadora contempla entrenamientos en Austria y la participación en competencias internacionales durante 2026, con el objetivo de continuar elevando su nivel competitivo. Desde el municipio destacaron este tipo de logros como un estímulo para el deporte formativo y de alto rendimiento en Punta Arenas, relevando el esfuerzo personal, familiar y asociativo que hay detrás de cada éxito deportivo.

