Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

BANCO CENTRAL INFORMA RESULTADOS DEL PIB REGIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR CRECIMIENTO

Comunicado de prensa.

Punta Arenas

​La Secretaría Regional Ministerial de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena destacó los positivos resultados de la actividad económica regional, luego de que el Banco Central de Chile publicara hoy las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) Regional correspondientes al tercer trimestre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, la Región de Magallanes registró un crecimiento de 4,9% interanual en su PIB durante el tercer trimestre, ubicándose nuevamente entre las regiones que más crecen a nivel nacional, consolidando una tendencia que se ha repetido de manera consistente tanto durante el presente año como en el año anterior. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del resto de bienes, en particular los sectores de construcción y acuicultura, junto con un crecimiento relevante del consumo de los hogares, que se expandió en 3,9%, asociado mayoritariamente al aumento del consumo de servicios como restaurantes, hoteles y servicios personales.  

El Seremi de Hacienda de Magallanes señaló que “estas cifras confirman que la región se encuentra en un punto de inflexión en su trayectoria económica, consolidando un ciclo de crecimiento sostenido que rompe con patrones históricos de menor dinamismo. El desempeño del tercer trimestre refuerza que Magallanes se ha posicionado como una región de alto dinamismo económico y con buenas proyecciones de crecimiento”.

Asimismo, la autoridad regional destacó que, considerando los resultados acumulados y las proyecciones disponibles, el promedio de crecimiento del PIB regional durante el actual período de gobierno se ubicaría cercano al 4,5%, incluso incorporando un escenario pesimista para el último trimestre del año, lo que da cuenta de la fortaleza del ciclo económico que atraviesa la región.  

 “Este crecimiento no es casualidad. Responde a una combinación de inversión pública y privada, y a políticas económicas que han puesto un énfasis especial en nuestra región, orientadas a ampliar sus capacidades productivas y generar condiciones para un desarrollo económico sostenido en el tiempo”, agregó el Seremi de Hacienda.

 Finalmente, desde la Seremi de Hacienda se recalcó que estos resultados refuerzan la relevancia estratégica que ha adquirido Magallanes en la agenda económica nacional y la necesidad de seguir avanzando en iniciativas que permitan consolidar este ciclo de crecimiento en beneficio de toda la región.





Punta Arenas

BANCO CENTRAL INFORMA RESULTADOS DEL PIB REGIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR CRECIMIENTO

