ISL MAGALLANES FORTALECE COORDINACIÓN EN SALUD LABORAL CON RECORRIDOS TÉCNICOS JUNTO A REDSALUD

​Con el objetivo de mejorar el acceso a la atención en salud laboral y fortalecer la coordinación entre los servicios públicos de la región, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes desarrolló, entre los meses de octubre y diciembre de este año, un ciclo de recorridos técnicos y jornadas de articulación en dependencias de Redsalud Magallanes, dirigido a instituciones adheridas al seguro.



La iniciativa permitió a representantes de distintos servicios públicos conocer directamente la infraestructura, los flujos de atención y los procedimientos asociados a la cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contribuyendo a una atención más oportuna y eficiente para las y los trabajadores de la región.



El ciclo consideró recorridos técnicos por las dependencias asistenciales de Redsalud Magallanes, instancias de capacitación técnica sobre los procesos de derivación y las prestaciones cubiertas por el seguro de la Ley 16.744, así como espacios de diálogo y retroalimentación orientados a resolver dudas y fortalecer el trabajo colaborativo entre las instituciones participantes.



La seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa, expresó que “nuestro Instituto de Seguridad Laboral (ISl) cuenta con una importante red de prestadores de salud para la atención de pacientes con algún accidente laboral o enfermedad profesional, como es el Hospital clínico regional y también las clínicas red salud con las cuales, a través de una constante gestión local, se han realizado ya varios recorridos y visitas para explicar la operatividad de esta red en el caso de recibir pacientes bajo la ley 16.744”.



La directora regional del ISL Magallanes, Marilyn Cárdenas, a su vez, destacó la relevancia de este tipo de instancias para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad social en el territorio. “Agradecemos a Redsalud por abrir sus puertas y permitir que los servicios adheridos conozcan en detalle cómo operan los procesos de atención ante un eventual accidente laboral. El contacto directo entre los equipos facilita la coordinación y contribuye a una atención oportuna para las y los trabajadores”, señaló.



Desde las instituciones participantes, la evaluación también fue positiva. El director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) en Magallanes, Pablo Quercia Martinic, señaló que las actividades permitieron comprender de mejor manera los procedimientos asociados a la cobertura del seguro. “Conocer en terreno los protocolos y el funcionamiento de Red de Salud nos entrega herramientas concretas para informar adecuadamente a nuestro funcionariado. Esta información será compartida internamente, tanto por la dirección regional como por las asociaciones de funcionarios”, indicó.



Por su parte, el gerente de la clínica Redsalud Magallanes, Luis Gueren Vargas, resaltó la importancia de la clarificación de los procesos administrativos y clínicos y con ello el fortalecimiento de los vínculos de la gestión público – privada. “Estas charlas y visitas a las instalaciones de clínica Redsalud Magallanes han permitido un acercamiento efectivo a las instituciones públicas de la región, mejorando la comunicación de los procesos que debe realizar un paciente perteneciente a ISL frente a un accidente laboral, así como el flujo de atención de estas derivaciones”, explicó.



Durante esta última visita, acompañaron representantes de la Seremi de Salud de Magallanes, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Sernatur y la Seremi del Trabajo.



Desde el ISL Magallanes señalaron que estas jornadas apuntan a consolidar una red asistencial articulada a nivel regional, facilitando que las y los trabajadores cuenten con información clara y acceso efectivo a las prestaciones de salud contempladas en la normativa vigente.





