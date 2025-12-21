SENADIS OTORGÓ MÁS DE $400 MILLONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MAGALLANES

La dirección regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) organizó en Punta Arenas una ceremonia para dar a conocer la cantidad de fondos que otorgó durante este año para financiar proyectos destinados a instituciones y personas con discapacidad de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Los fondos de SENADIS son recursos económicos públicos que financian proyectos para mejorar la inclusión social, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, gestionados a través de convocatorias anuales, para apoyar las iniciativas de diversas organizaciones sin fines de lucro, entidades públicas y personas naturales.

A la ceremonia asistieron los representantes de las 13 iniciativas que resultaron beneficiadas con recursos, obtenidas por 10 instituciones y 2 personas naturales mediante programas de SENADIS como: Desarrollo Inclusivo Territorial, Tránsito a la Vida Independiente, Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, Programa de Apoyo a Instituciones Educativas, Programa Modelo Residenciales, y Recursos de Apoyos para estudiantes con discapacidad de Educación Superior.

El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, destacó que "hoy estamos apoyando a la diversidad de instituciones que durante el año han postulado a los fondos y programas que tiene SENADIS, donde encontramos como beneficiarios a municipios, servicios públicos, organizaciones, y personas naturales, actores vinculados a la política pública de apoyos y cuidados que estamos impulsando: el Sistema Chile Cuida, que próximamente será votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esperamos que este proyecto sea aprobado porque Chile merece revertir la actual organización social de cuidados, basada en la provisión familiar y feminizada".

En tanto, la Directora Regional de SENADIS, Bernarda Cares, manifestó que "financiar estas trece iniciativas en Magallanes, significa un aporte total de SENADIS de $402.530.443, lo que ha permitido descentralizar el trabajo en materia de discapacidad, y apoyar propuestas que hoy está liderando la Municipalidad de Laguna Blanca, el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro en Porvenir, la ONG Pather Nostrum en Natales, y otros proyectos que tienen diferentes ámbitos y quehaceres".

En este contexto, el Secretario Regional de Gobierno, Andro Mimica, indicó que "estos 402 millones de pesos vienen a reforzar un trabajo serio y constante que hemos desarrollado como Gobierno, con avances concretos como la reforma de pensiones que permite asimilar la pensión de discapacidad a la PGU, la implementación de la ley TEA, y el impulso a la ley de personas cuidadoras. Son políticas que mejoran la calidad de vida de las familias y que deben seguir profundizándose. Nosotros esperamos que los que van a venir en el próximo gobierno puedan seguir profundizando estas políticas públicas, porque en derechos sociales siempre es clave avanzar y no retroceder", señaló.

Haydee Triviño, socia de la organización Patagonia Inclusiva, que agrupa a familias con hijos/as con Síndrome de Down, señaló que "estoy a cargo del proyecto denominado "Con las Manos en la Masa", en la cual los niños y niñas aprenden a cocinar, para adquirir una mayor autonomía a la hora de preparar su desayuno, sus meriendas, y también a obedecer instrucciones y a verbalizar, trabajo que se logra a través de un equipo conformado por una fonoaudióloga, cocinera, y una técnico en educación diferencial".

La oferta programática del Servicio Nacional de la Discapacidad será un pilar fundamental para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, especialmente en la región de Magallanes, donde actualmente existen 12.861 personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de discapacidad.

