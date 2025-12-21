21 de diciembre de 2025
SENADIS OTORGÓ MÁS DE $400 MILLONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MAGALLANES
A través de este monto se están implementando trece iniciativas en las comunas de Laguna Blanca, Natales, Punta Arenas y Porvenir.
La dirección regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) organizó en Punta Arenas una ceremonia para dar a conocer la cantidad de fondos que otorgó durante este año para financiar proyectos destinados a instituciones y personas con discapacidad de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Los fondos de SENADIS son recursos económicos públicos que financian proyectos para mejorar la inclusión social, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, gestionados a través de convocatorias anuales, para apoyar las iniciativas de diversas organizaciones sin fines de lucro, entidades públicas y personas naturales.
A la ceremonia asistieron los representantes de las 13 iniciativas que resultaron beneficiadas con recursos, obtenidas por 10 instituciones y 2 personas naturales mediante programas de SENADIS como: Desarrollo Inclusivo Territorial, Tránsito a la Vida Independiente, Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, Programa de Apoyo a Instituciones Educativas, Programa Modelo Residenciales, y Recursos de Apoyos para estudiantes con discapacidad de Educación Superior.
El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, destacó que "hoy estamos apoyando a la diversidad de instituciones que durante el año han postulado a los fondos y programas que tiene SENADIS, donde encontramos como beneficiarios a municipios, servicios públicos, organizaciones, y personas naturales, actores vinculados a la política pública de apoyos y cuidados que estamos impulsando: el Sistema Chile Cuida, que próximamente será votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esperamos que este proyecto sea aprobado porque Chile merece revertir la actual organización social de cuidados, basada en la provisión familiar y feminizada".
En tanto, la Directora Regional de SENADIS, Bernarda Cares, manifestó que "financiar estas trece iniciativas en Magallanes, significa un aporte total de SENADIS de $402.530.443, lo que ha permitido descentralizar el trabajo en materia de discapacidad, y apoyar propuestas que hoy está liderando la Municipalidad de Laguna Blanca, el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro en Porvenir, la ONG Pather Nostrum en Natales, y otros proyectos que tienen diferentes ámbitos y quehaceres".
En este contexto, el Secretario Regional de Gobierno, Andro Mimica, indicó que "estos 402 millones de pesos vienen a reforzar un trabajo serio y constante que hemos desarrollado como Gobierno, con avances concretos como la reforma de pensiones que permite asimilar la pensión de discapacidad a la PGU, la implementación de la ley TEA, y el impulso a la ley de personas cuidadoras. Son políticas que mejoran la calidad de vida de las familias y que deben seguir profundizándose. Nosotros esperamos que los que van a venir en el próximo gobierno puedan seguir profundizando estas políticas públicas, porque en derechos sociales siempre es clave avanzar y no retroceder", señaló.
Haydee Triviño, socia de la organización Patagonia Inclusiva, que agrupa a familias con hijos/as con Síndrome de Down, señaló que "estoy a cargo del proyecto denominado "Con las Manos en la Masa", en la cual los niños y niñas aprenden a cocinar, para adquirir una mayor autonomía a la hora de preparar su desayuno, sus meriendas, y también a obedecer instrucciones y a verbalizar, trabajo que se logra a través de un equipo conformado por una fonoaudióloga, cocinera, y una técnico en educación diferencial".
La oferta programática del Servicio Nacional de la Discapacidad será un pilar fundamental para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, especialmente en la región de Magallanes, donde actualmente existen 12.861 personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de discapacidad.
La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.
La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.