SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Nicole Bahamonde, encargada de la Unidad de Planificación y Desarrollo y Referente Técnico de Suicidalidad del Servicio de Salud Magallanes (SSM), abordó la importancia de la prevención del suicidio como una responsabilidad compartida entre el Estado, los medios de comunicación y la comunidad.

Durante la conversación, se contextualizó que el suicidio es una de las principales causas de muerte prevenible en Chile, con una tasa nacional estimada de 10,3 por cada 100 mil habitantes. Desde la evidencia científica, se enfatizó que la mayoría de los suicidios están precedidos por señales detectables y contextos prevenibles, y que más del 90% de las personas que intentan o consuman el suicidio presentan algún trastorno de salud mental, siendo la depresión, los trastornos por consumo de sustancias y los cuadros psicóticos los más frecuentes.

En este escenario, se relevó que hablar sobre el suicidio no aumenta el riesgo, sino que, por el contrario, la conversación abierta, empática y libre de juicio puede reducir significativamente la ideación suicida. Bajo el lema #ConversarNosCuida, se promueve la creación de espacios seguros donde las personas puedan expresar su malestar, recibir orientación y activar redes de apoyo oportunas.

Asimismo, se entregaron recomendaciones clave para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación, destacando la necesidad de evitar el sensacionalismo, no describir métodos ni imágenes, no romantizar ni justificar el acto, y siempre incluir información sobre líneas de ayuda y recursos disponibles. El enfoque debe estar puesto en la prevención, el acompañamiento y la promoción de mensajes que refuercen que el suicidio es prevenible y que existen tratamientos eficaces.

Otro aspecto abordado fue la estacionalidad del fenómeno. Según estudios del Ministerio de Salud, los suicidios en Chile tienden a aumentar entre septiembre y enero, registrando sus picos más altos en octubre, diciembre y enero. Entre los factores explicativos se encuentran el aumento de energía física en personas con ideación suicida, el contraste emocional frente a entornos socialmente más activos y los cambios hormonales asociados a una mayor exposición a la luz solar.

En este contexto, se reforzó la importancia de la *línea especializada en prevención del suicidio 4141, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta línea conecta a las personas en crisis con psicólogos capacitados, ofreciendo contención emocional, orientación y acompañamiento inmediato.

La línea *4141, enmarcada en las políticas públicas de salud mental y en el programa “Construyendo Salud Mental” del Ministerio de Salud, representa un avance significativo en la prevención del suicidio, permitiendo una intervención temprana en momentos críticos y entregando un mensaje claro de acompañamiento y esperanza.





