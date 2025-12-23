Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de diciembre de 2025

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

Buenos días región.

ssmprevencionsuicidio

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Nicole Bahamonde, encargada de la Unidad de Planificación y Desarrollo y Referente Técnico de Suicidalidad del Servicio de Salud Magallanes (SSM), abordó la importancia de la prevención del suicidio como una responsabilidad compartida entre el Estado, los medios de comunicación y la comunidad.

Durante la conversación, se contextualizó que el suicidio es una de las principales causas de muerte prevenible en Chile, con una tasa nacional estimada de 10,3 por cada 100 mil habitantes. Desde la evidencia científica, se enfatizó que la mayoría de los suicidios están precedidos por señales detectables y contextos prevenibles, y que más del 90% de las personas que intentan o consuman el suicidio presentan algún trastorno de salud mental, siendo la depresión, los trastornos por consumo de sustancias y los cuadros psicóticos los más frecuentes.

En este escenario, se relevó que hablar sobre el suicidio no aumenta el riesgo, sino que, por el contrario, la conversación abierta, empática y libre de juicio puede reducir significativamente la ideación suicida. Bajo el lema #ConversarNosCuida, se promueve la creación de espacios seguros donde las personas puedan expresar su malestar, recibir orientación y activar redes de apoyo oportunas.

Asimismo, se entregaron recomendaciones clave para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación, destacando la necesidad de evitar el sensacionalismo, no describir métodos ni imágenes, no romantizar ni justificar el acto, y siempre incluir información sobre líneas de ayuda y recursos disponibles. El enfoque debe estar puesto en la prevención, el acompañamiento y la promoción de mensajes que refuercen que el suicidio es prevenible y que existen tratamientos eficaces.

Otro aspecto abordado fue la estacionalidad del fenómeno. Según estudios del Ministerio de Salud, los suicidios en Chile tienden a aumentar entre septiembre y enero, registrando sus picos más altos en octubre, diciembre y enero. Entre los factores explicativos se encuentran el aumento de energía física en personas con ideación suicida, el contraste emocional frente a entornos socialmente más activos y los cambios hormonales asociados a una mayor exposición a la luz solar.

En este contexto, se reforzó la importancia de la *línea especializada en prevención del suicidio 4141, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta línea conecta a las personas en crisis con psicólogos capacitados, ofreciendo contención emocional, orientación y acompañamiento inmediato.

La línea *4141, enmarcada en las políticas públicas de salud mental y en el programa “Construyendo Salud Mental” del Ministerio de Salud, representa un avance significativo en la prevención del suicidio, permitiendo una intervención temprana en momentos críticos y entregando un mensaje claro de acompañamiento y esperanza.



1eracomisaria

MÁS DE 5.000 INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y 825 VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN EN PUNTA ARENAS DURANTE 2025

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
ssmprevencionsuicidio

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA