ALCALDESA ANA MAYORGA VALORA APOYO DE SUBDERE, DESARROLLO DE PLAN REGULADOR Y LLAMA A DESTRABAR EMBLEMÁTICO PROYECTO COSTERO DE NATALES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, informó a la ciudadanía sobre una serie de avances, desafíos y proyectos estratégicos que marcan la actual gestión municipal, destacando tanto las buenas noticias en materia de inversión pública como las dificultades administrativas que mantienen paralizada una de las obras más emblemáticas de la comuna.

Uno de los anuncios más relevantes fue la aprobación de importantes recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para diversas comunas de Magallanes, entre ellas Puerto Natales. En una reunión encabezada por la subsecretaria Francisca Perales y el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic, se confirmaron millonarias inversiones destinadas a proyectos que buscan mejorar directamente la calidad de vida de las y los habitantes de la región.

Durante la entrevista, Mayorga también se refirió al inicio oficial del proceso de formulación del nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Natales, una herramienta largamente esperada que permitirá ordenar el crecimiento de la ciudad para los próximos 20 años. La iniciativa contempla una inversión de $322.157.000, un plazo de ejecución de 783 días corridos y un fuerte énfasis en la participación ciudadana, reemplazando al instrumento vigente desde 1987. La autoridad comunal destacó este hito como una prioridad de su administración y como el resultado de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, calificándolo como “una hermosa noticia” y subrayando la importancia de la cooperación interinstitucional.

Sin embargo, no todas las materias abordadas fueron positivas. La alcaldesa manifestó su preocupación por el estancamiento de la cuarta etapa de la Costanera Pedro Montt, un proyecto emblemático para la ciudad que supera los 9 mil millones de pesos y que, pese a contar con financiamiento aprobado desde 2023, sigue sin avances concretos. La principal traba, explicó, es la falta de gestión para obtener la concesión marítima necesaria, trámite que no ha sido concretado por el SERVIU, manteniendo paralizada una obra clave para el desarrollo urbano y turístico de la capital de Última Esperanza.

Finalmente, Ana Mayorga destacó los avances en la recuperación y puesta en valor de terrenos fiscales, particularmente en el sector del pasaje Paine, que dejará de ser un sitio baldío para transformarse en un nuevo espacio cívico y comunitario. Junto al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, la alcaldesa recorrió el terreno que avanza en su proceso de concesión de uso gratuito, proyecto que contempla la habilitación de una plaza urbana iluminada, con mobiliario y áreas de esparcimiento, orientada al encuentro ciudadano, la actividad recreativa y la promoción del turismo local.





