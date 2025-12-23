SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

​La Dirección Regional del SERNAC realizó una fiscalización a locales comerciales de venta de juguetes de la ciudad de Puerto Natales con el objetivo de verificar el total cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor en el contexto de Navidad.



En esta oportunidad, la acción contó con la participación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), en el marco de su rol en la prevención de las violencias de género y la promoción de una sociedad más equitativa. Al respecto, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, señaló que “la forma en que niñas y niños se vinculan con los juguetes influye en su desarrollo, en la construcción de su autoestima y en las oportunidades que perciben para su futuro. Por eso, es fundamental reforzar el rol de las personas adultas en la elección y compra de estos productos, evitando la reproducción de estereotipos de género, como la asociación de ciertos juguetes a un sexo determinado o la transmisión de roles vinculando a las niñas exclusivamente a tareas de cuidado y a los niños a la fuerza, la competencia o la violencia. Avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria también implica cuestionar y transformar los patrones que se transmiten en lo cotidiano”



Durante estos días se incrementa la compra de juguetes para niños y niñas, por lo que es importante que los adultos responsables o quienes realicen estas compras tengan en consideración que los juguetes deben tener, al menos, la siguiente información:



●Nombre del producto.

●Razón social y domicilio del productor o responsable de la fabricación o importación del juguete.

●País de origen del producto.

●Leyenda o símbolo que indique la edad recomendada para el uso del juguete por los niños.

●Cuando sea necesario, incorporar las indicaciones de "advertencia" y "utilizar bajo la vigilancia de un adulto".



Por ello, en esta inspección se comprobará que los productos eléctricos cuenten con su respectivo sello SEC y sus medidas de seguridad, que las informaciones de los juguetes se encuentren en idioma en español, que el precio de los productos se encuentre visible y en pesos chilenos y que exista información clara sobre la garantía legal".





Es importante recordar que todos los productos adquiridos en el comercio formal cuentan con garantía legal. Es un derecho que aplica cuando compras un producto nuevo que es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, que fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas.



Si compraste un producto nuevo y salió defectuoso, puedes elegir entre 3 alternativas en un período de 6 meses:



●Devolución del dinero

●Cambio del producto

●Reparación gratuita



La garantía cubre defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento del producto, y problemas que impidan su uso normal.



En caso que sienta que sus derechos como consumidores han sido vulnerados, las personas pueden ingresar sus reclamos en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en la oficina regional ubicada en Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.







