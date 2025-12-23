Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de diciembre de 2025

SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

​La Ley del Consumidor (LPDC) establece el derecho a la seguridad en el consumo, por lo que las empresas deben entregar servicios y productos que no arriesguen la seguridad o salud de las y los consumidores.

20251222 Fiscalización Juguetes (3)

​La Dirección Regional del SERNAC realizó una fiscalización a locales comerciales de venta de juguetes de la ciudad de Puerto Natales con el objetivo de verificar el total cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor en el contexto de Navidad.

En esta oportunidad, la acción contó con la participación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), en el marco de su rol en la prevención de las violencias de género y la promoción de una sociedad más equitativa. Al respecto, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, señaló que “la forma en que niñas y niños se vinculan con los juguetes influye en su desarrollo, en la construcción de su autoestima y en las oportunidades que perciben para su futuro. Por eso, es fundamental reforzar el rol de las personas adultas en la elección y compra de estos productos, evitando la reproducción de estereotipos de género, como la asociación de ciertos juguetes a un sexo determinado o la transmisión de roles vinculando a las niñas exclusivamente a tareas de cuidado y a los niños a la fuerza, la competencia o la violencia. Avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria también implica cuestionar y transformar los patrones que se transmiten en lo cotidiano”

 
Durante estos días se incrementa la compra de juguetes para niños y niñas, por lo que es importante que los adultos responsables o quienes realicen estas compras tengan en consideración que los juguetes deben tener, al menos, la siguiente información:

 
●Nombre del producto.
●Razón social y domicilio del productor o responsable de la fabricación o importación del juguete.
●País de origen del producto.
●Leyenda o símbolo que indique la edad recomendada para el uso del juguete por los niños.
●Cuando sea necesario, incorporar las indicaciones de "advertencia" y "utilizar bajo la vigilancia de un adulto".

 
Por ello, en esta inspección se comprobará que los productos eléctricos cuenten con su respectivo sello SEC y sus medidas de seguridad, que las informaciones de los juguetes se encuentren en idioma en español, que el precio de los productos se encuentre visible y en pesos chilenos y que exista información clara sobre la garantía legal".

 

Es importante recordar que todos los productos adquiridos en el comercio formal cuentan con garantía legal. Es un derecho que aplica cuando compras un producto nuevo que es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, que fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas.

 
Si compraste un producto nuevo y salió defectuoso, puedes elegir entre 3 alternativas en un período de 6 meses:

 
●Devolución del dinero
●Cambio del producto
●Reparación gratuita

 
La garantía cubre defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento del producto, y problemas que impidan su uso normal.

 
En caso que sienta que sus derechos como consumidores han sido vulnerados, las personas pueden ingresar sus reclamos en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en la oficina regional ubicada en Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.



jjvvcentropuq

PRESIDENTE DE JJVV MUÑOZ GAMERO CENTRO CUESTIONA RETROCESO EN CONTROL DEL “TUNNING” Y CONDUCCIÓN TEMERARIA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
ssmprevencionsuicidio

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

navidadsegura