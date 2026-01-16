FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE TIERRA DEL FUEGO Y SERNAPESCA SE DESPLEGÓ A LAGO BLANCO

​Este 13 de enero, en el marco de tareas planificadas de fiscalización, una patrulla de Policía Marítima dependiente de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego y un fiscalizador de SERNAPESCA, se trasladaron 250 kilómetros desde Porvenir a lago Blanco, con el objetivo de realizar fiscalización de actividades de pesca recreativa.







El operativo es parte de los despliegues periódicos que se realizan durante la temporada, la cual involucra entre los meses de octubre a marzo, en donde quienes practican la disciplina tienen que cumplir con la credencial establecida para la mencionada actividad, además de realizar el correspondiente regreso de pez al agua.







El Jefe de Operaciones Marítimas de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, Cabo Segundo Litoral Matías Sepúlveda, señaló que "el objetivo es fiscalizar embarcaciones deportivas y constatar el cumplimiento de las normas vigentes".







Alfonso Callahan, usuario marítimo en el área, destacó que "hemos recibido constantemente las visitas periódicas de la Autoridad Marítima, quienes operan en conjunto con SERNAPESCA y Carabineros de Chile en algunos casos, realizando fiscalización y nos sentimos bien, no sintiéndonos tan abandonados".







El fiscalizador de SERNAPESCA Alex Quinan, destacó que "estos procedimientos de fiscalización son fundamentales para regular la actividad de pesca deportiva, así como el cumplimiento de los registros y credenciales, los cuales se pueden obtener por medio de la Clave única vía internet, siendo de muy fácil acceso para los diferentes usuarios", comentando que "me da confianza trabajar con la Autoridad Marítima porque sé que son profesionales para sus procedimientos y fiscalizaciones que hay que hacer".







Con este tipo de acciones en zonas aisladas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la Autoridad Marítima contribuye a la soberanía efectiva del territorio nacional, manteniendo presencia y fiscalizaciones con el objetivo de resguardar la seguridad y los intereses marítimos nacionales.

