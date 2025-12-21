Punta Arenas,
21 de diciembre de 2025

OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES PRESENTÓ ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE IMPACTO DE INVERSIONES PÚBLICAS EN DEMANDA DE CAPITAL HUMANO

Ejecutado por INACAP. ​

Presentacion estudio prospectivo laboral proyectos inversion _Observatorio (4)

El Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, dio a conocer los principales resultados del estudio “Prospección Laboral de Proyectos de Inversión”, orientado a anticipar del impacto de las inversiones públicas en la demanda de capital humano en la región.

El coordinador del Observatorio, Pablo Barrientos Lara, explicó que el objetivo del estudio es “identificar el impacto que pueden tener estos proyectos en el capital humano requerido en la construcción, no solo en cuanto a la cantidad, sino también en las competencias laborales que puedan ser proyectadas”.

La jornada incluyó exposiciones de Francisca Astorga González y Jornan Huentelicán Soto, analistas del Observatorio Laboral de Magallanes, quienes presentaron el estudio de prospección regional basado en un enfoque mixto que combinó: un modelo econométrico de prospección laboral para proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), una encuesta de caracterización laboral de proyectos de inversión, el análisis de datos secundarios provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Banco Central, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Corporación de Bienes de Capital (CBC), además del análisis de documentos técnicos de licitación pública. El propósito de esta triangulación fue proyectar la demanda de mano de obra, definir perfiles ocupacionales, identificar brechas formativas y anticipar requerimientos de certificación y capacitación.

Los resultados fueron analizados por un panel de expertos integrado por José Luis Hernández, seremi de Obras Públicas de Magallanes y la Antártica Chilena y Cristóbal Bascuñán Illanes, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) Magallanes. 

La instancia fue moderada por el coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, y permitió reflexionar sobre los desafíos y oportunidades laborales que traerán los proyectos de inversión en la región.

El seremi Hernández destacó que el estudio “es un tremendo inicio para trabajar en un instrumento de planificación y programación futura del desarrollo de nuestros contratos y la mano de obra involucrada, definiendo las necesidades, principalmente de capacidades técnicas que debemos desarrollar”.

Por su parte, Bascuñán valoró la información entregada: “Es tremendamente relevante para la industria, dado que nos permite programarnos y entender cómo se van a desarrollar los proyectos y, sobre todo, la demanda de empleo para nuestro sector”.

Finalmente, el gobernador regional Jorge Flies subrayó la importancia del estudio para la toma de decisiones: “Hemos podido observar lo que va a ocurrir en los próximos años, especialmente en cuanto a los requisitos de mano de obra hacia el año 2028, 2029 y 2030. En general, estos datos son fundamentales para la toma de decisiones, tanto en la inversión privada como en la inversión pública. El aporte que hacen estos estudios es clave para la planificación y para el trabajo con institutos técnicos profesionales, universidades y colegios técnicos, considerando lo que será el requisito de mano de obra, tanto cualificada como profesional, en los próximos años”.

Principales resultados:

·       El sector construcción constituye un eje estructural del empleo regional, con un peso creciente en la inversión pública y alta concentración de trabajadores operativos. Se proyecta como relativamente estable y sostenido en el tiempo, con alta demanda estructural de mano de obra, incluso sin considerar la ejecución plena de megaproyectos o inversiones extraordinarias. Esta estabilidad se sustenta en la continuidad de la inversión pública, el fortalecimiento de empresas regionales, la formalización progresiva del rubro y la construcción de infraestructura.

·       Los contratos del MOP en 2026 requerirán más de 1.400 trabajadores mensuales, con una composición ocupacional dominada por mano de obra semicalificada (42%) y no calificada (34%), particularmente en Vialidad (63%), lo que refuerza su rol como principal demandante de personal técnico-operativo.

·       El Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) 2025–2035 proyecta más de 2.500 trabajadores en los años de mayor ejecución, distribuidos principalmente entre Vialidad y Arquitectura, lo que sugiere un escenario sostenido de carga laboral por al menos una década.

·       Los años 2029 a 2031 podrían ser críticos en términos de simultaneidad y magnitud de inversión pública, que, sumada a la inversión privada en infraestructura portuaria y al ingreso de megaproyectos que podrían saturar la oferta laboral regional en construcción, generando aumentos en la rotación y presión inflacionaria sobre salarios.

·       La coexistencia de inversión pública y privada impone desafíos para la coordinación institucional, la planificación del capital humano y la regulación del mercado laboral del sector construcción.

El reporte del estudio será publicado en enero de 2026.


INVESTIGADOR DE DATA OBSERVATORY CREARÁ REPOSITORIO DE DATOS ABIERTOS SOBRE “CONTAMINANTES ETERNOS “ DE LA ANTÁRTICA CHILENA

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

