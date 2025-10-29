Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

​Estudio de prospección laboral se enfoca en caracterizar las inversiones en Magallanes y su impacto sobre la estructura de empleo y los requerimientos de capital humano al 2035

Proyectos de Inversion 2

El Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, se encuentra desarrollando un estudio de prospección laboral enfocado en los principales proyectos de inversión previstos para el periodo 2025 – 2035. El objetivo es identificar, de manera prospectiva, los potenciales impactos en el mercado laboral regional, considerando perfiles ocupacionales requeridos, necesidades de capacitación y certificación, incorporación de tecnologías y procesos productivos de innovación, sostenibilidad, digitalización e inclusión, entre otros.

 

Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, explicó que para este estudio se desarrolló un modelo econométrico de prospección de capital humano en proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), elaborado en conjunto con la División de Planeamiento de dicho ministerio. “El objetivo es realizar una estimación, proyección y análisis de la oferta y demanda futura de capital humano regional, expresada en términos de habilidades, conocimientos y competencias de la fuerza laboral, considerando las variables económicas, sociales y educativas”, puntualizó.

 

De manera complementaria, actualmente se están aplicando encuestas de caracterización laboral a los principales actores vinculados a los proyectos de inversión en Magallanes.

Jornan Huentelicán, Analista del observatorio laboral a cargo del estudio, destacó que en 2024 se realizó el Estudio de Prospección Laboral Logístico Portuario, el cual identificó patrones significativos en la evolución del mercado laboral. “A partir de este estudio surgió la necesidad de comprender de manera integral cómo los proyectos de inversión operan como vectores de transformación productiva en la región. La relación entre inversión, política pública y empleo debe abordarse como un fenómeno interdependiente, donde la orientación estratégica del financiamiento productivo, la planificación territorial y la capacitación laboral convergen en el desarrollo regional”, señaló.

 

Para ello, desde el mes de junio hasta noviembre del presente año, el Observatorio Laboral de Magallanes está realizando reuniones y entrevistas con actores clave como el Gobierno Regional, la Cámara Chilena de la Construcción, empresas y servicios públicos vinculados a la gestión de iniciativas de construcción, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, entre otros. El propósito es levantar información estratégica que permita articular de forma eficiente las dinámicas de inversión con el desarrollo del tejido productivo y la configuración del mercado laboral regional.

Con esta información, el observatorio laboral regional busca generar información empírica que permita orientar políticas públicas, fortalecer la formación de capital humano y contribuir a la toma de decisiones informada que incida en la formación de capital humano y contribuir al desarrollo económico regional.

Los resultados serán presentados a fines de año.


SEREMI DE JUSTICIA MICHELE PEUTAT Y PDTE CORTE APELACIONES MARCOS KUSANOVIC

PROYECTO DE LEY BUSCA FORTALECER JUSTICIA LABORAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SUBSECRETARIA MINVU VISITA EL PROYECTO "VILLA PIONEROS" Y FIRMA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CERRO SOMBRERO

Leer Más

​En su primera visita a la Provincia de Tierra del Fuego, la autoridad recorrió la comuna de Primavera para conocer el avance de las primeras viviendas construidas por el Estado en 60 años, y dar el inicio a la implementación del Programa para Pequeñas Localidades.

​En su primera visita a la Provincia de Tierra del Fuego, la autoridad recorrió la comuna de Primavera para conocer el avance de las primeras viviendas construidas por el Estado en 60 años, y dar el inicio a la implementación del Programa para Pequeñas Localidades.

pioneros 10
nuestrospodcast
Proyectos de Inversion 2

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Proyectos de Inversion 2

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Donación

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS LLAMA A LA COMUNIDAD DE NATALES A DONAR SANGRE Y REFORZAR EL COMPROMISO SOLIDARIO PREVIO A EVENTO MASIVO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Adolfo y JJ en TODE PUQ

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTAN A LA REGIÓN EN EL TORNEO DE DEBATE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.