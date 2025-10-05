INACAP LANZA BECA PLATEADA Y DORADA: CARRERAS TÉCNICAS CON 100% DE DESCUENTO PARA PERSONAS DESDE LOS 60 AÑOS Y 50% DESDE LOS 50

El beneficio está considerado para la Admisión 2026 de alumnos nuevos que quieran estudiar cualquiera de las 34 carreras, en formato diurno y vespertino. El descuento incluye las mensualidades y la matrícula del primer semestre.

Considerando que la población de Chile está envejeciendo, que las personas mayores de 65 años representan el 14% del total, según Censo 2024 y que para el año 2050, las personas sobre 60 años serán el 25% de total de nuestro país, la posibilidad de reinventarse, perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos a través de la educación es más que una necesidad, es una oportunidad para ampliar horizontes, recuperar sueños postergados y construir un futuro con más protagonismo para las personas mayores. En este sentido y a propósito del Día Internacional de las personas mayores, INACAP, en el marco de la conmemoración de sus 60 años de vida, anunció el lanzamiento de innovadores beneficios, la Beca Plateada y Dorada.

La beca contempla dos modalidades, con oportunidades educativas para las personas desde 50 años en todo Chile:

· Beca Plateada: 50% de descuento en la mensualidad para personas de entre 50 y 59 años.

· Beca Dorada: 100% de descuento en la mensualidad para personas de 60 años o más.

"La educación actual debe ser flexible, accesible y relevante, permitiendo a cada persona, sin importar su etapa de vida, adquirir nuevas herramientas, desarrollar sus talentos y proyectar un futuro con más oportunidades. Con la Beca Plateada y Dorada queremos decirle a Chile que nunca es tarde para aprender, para emprender o para reinventarse. Sabemos que muchas personas han postergado el sueño de estudiar, y hoy abrimos un camino para que lo puedan concretar con oportunidades concretas y sin barreras económicas, en una institución de excelencia. El futuro de Chile también se escribe con la experiencia, la motivación y el talento de quienes tienen 50, 60 años o más. Ellos son parte fundamental de la fuerza laboral, de la innovación y de la cohesión social que necesitamos como país”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

La Beca Dorada y Plateada está pensada para Admisión 2026 de alumnos nuevos, contempla 34 carreras técnicas (cuatro semestres) impartidas por el Instituto Profesional INACAP, en sus 29 sedes, en todas las regiones del país, en áreas como Administración; Agroindustria, Automatización y Robótica; Energía, Minería y Construcción. Así como también carreras vinculadas a Diseño; Gastronomía; Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones; Logística; Mecánica; Salud y Turismo y Hospitalidad. La beca, que incluye las mensualidades y matrícula del primer semestre, es para el formato diurno y vespertino en todas las sedes de INACAP de Arica a Punta Arenas. Esta beca se suma a otros apoyos desplegados por la casa de estudios como la Beca STEM dirigida a estudiantes mujeres que se matriculan en el primer semestre 2026 en carreras Técnicas STEM.

Impacto creciente en el Aprendizaje a lo largo de la vida



El lanzamiento de la Beca Plateada y Dorada se enmarca en una tendencia al alza: entre 2018 y 2024, la matrícula de alumnos nuevos mayores de 50 años en INACAP aumentó un 185%. Solo en 2025, cerca de 950 personas de este grupo etario se incorporan a la institución, lo que representa un crecimiento acumulado del 284% desde 2018.

Al respecto, el Rector Palacios agregó que “la matrícula total de estudiantes mayores de 40 años en nuestra institución ya bordea los 4.500 en todo el país, consolidando la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida como motor de desarrollo personal y social. Nunca es tarde para aprender, para crecer y para estudiar”.

