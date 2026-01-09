DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA DESTACA MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS N°1 DE SENAMA EN PUERTO NATALES

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza destaca los avances en los trabajos de mejoramiento integral del Condominio de Viviendas Tuteladas N°1 (CVT 1), perteneciente a SENAMA y administrado por la Delegación, obras que se encuentran en su etapa final y que fueron financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

La iniciativa consideró una inversión de 131 millones de pesos y tuvo como principal objetivo mejorar de manera sustantiva las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de las personas mayores que residen en este recinto.

Durante una visita inspectiva, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, valoró el impacto de estas obras, señalando que “nos encontramos muy contentos. Estamos en dependencias del Condominio de Viviendas Tuteladas N°1, que es administrado por la Delegación Presidencial, y hemos podido constatar que los trabajos de recuperación de espacios ya se encuentran prácticamente en su fase final, gracias a una inversión de más de 130 millones de pesos aportados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, como una forma concreta de mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores”.

La autoridad agregó que las obras contemplaron trabajos de pintura, mejoramiento de baños, cambio de puertas, instalación de marquesinas en las salidas hacia los patios, además de otras intervenciones orientadas a entregar mayor comodidad y seguridad a las y los residentes.

“Reiteramos que las personas mayores que viven aquí merecen hacerlo de la mejor forma posible. Hemos tenido, además, una muy buena disposición por parte de la empresa ejecutora para subsanar observaciones menores surgidas durante el desarrollo del proyecto. Como Delegación Presidencial y como representantes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, nos llena de satisfacción contribuir a entregar una mejor calidad de vida y acompañar a nuestras personas mayores en esta etapa de su vida”, enfatizó.

Por su parte, la jefa del Departamento de SERVIU Natales de la provincia de Última Esperanza, Gloria Donoso, explicó que el proyecto consideró el mejoramiento de las 15 viviendas que conforman el condominio.

“Estamos en las viviendas tuteladas donde se ejecutó un proyecto de mejoras que se inició el 1 de septiembre de 2025, con una inversión de 131 millones de pesos. Se realizaron trabajos de cambio de puertas, pinturas y recambio de lavaplatos en algunas viviendas. Si bien el término estaba planificado para abril, hoy tenemos muy buenas noticias, ya que durante los primeros días de enero estamos realizando la recepción provisoria de la obra”, indicó.

Asimismo, Donoso detalló que actualmente se está revisando que todas las obras se hayan ejecutado conforme a lo establecido en el contrato, agregando que “hemos detectado pocos detalles y, por lo que hemos podido observar, las personas mayores que viven aquí se encuentran bastante contentas con los resultados del proyecto”.

Cabe destacar que, adicionalmente, se efectuó el recambio de las cañerías de gas, lo que permitió obtener el sello verde correspondiente, y se instalaron marquesinas en las salidas de las puertas traseras hacia los patios, reforzando las condiciones de seguridad y protección frente a las inclemencias climáticas.

Desde la Delegación Presidencial Provincial se relevó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno con el bienestar, la dignidad y el cuidado de las personas mayores, fortaleciendo políticas públicas que impactan positivamente en su vida cotidiana.

