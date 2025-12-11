Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

MINVU CUENTA CON RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS) PARA CONSTRUIR NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO DE LAS MINAS

​La obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) permitirá la identificación presupuestaria de 4.928 millones de pesos para la ejecución de un nuevo puente sobre el Río de las Minas, conectando calles Cirujano Videla y Rancagua en el eje norte sur.

MTYZ TRAMO 3-1

Gracias a un trabajo coordinado entre el Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Serviu Regional, se logró obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) de parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, para la construcción del puente sobre el Río de las Minas, que conectará la calle Cirujano Videla con Rancagua, habilitando una nueva vía continua en el eje norte sur, al poniente de Punta Arenas.

“Nuestro Ministerio ha demostrado un notorio avance en la obtención de la recomendación técnica favorable para una importante cartera de proyectos urbanos en las diferentes comunas. De todas estas iniciativas, una de las más destacadas es precisamente la construcción del denominado puente Rancagua, que contribuirá a la descongestión vial que se observa a diario en calle Zenteno y Avenida Eduardo Frei Montalva”, destacó el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia.

El puente proyectado tendrá una longitud de 24 metros, con obras de canalización de aguas lluvias, iluminación vehicular y peatonal, aceras y cruces peatonales, demarcación y señalética. La obra de ingeniería será el primer puente de la ciudad en incluir equipamiento urbano complementario habilitando un nuevo espacio público consistente en un paseo por la Costanera del Río de las Minas, con una plataforma mirador, paisajismo, iluminación y mobiliario.

Esta infraestructura, permitirá integrar la trama urbana, conectando las aperturas viales construidas por el Minvu en los ex terrenos del Regimiento Pudeto y que mejoraron la accesibilidad del sector sur hacia el centro de la ciudad.

El Director Regional del Serviu, Omar González Asenjo precisó “Los puentes que atraviesan el Río de las Minas en Avenida Eduardo Frei y calle Zenteno tienen 20 años y 50 años, respectivamente, de antigüedad, por lo tanto este nuevo puente va a poder, además de conectar el Barrio Prat, generar otra conectividad y una alternativa a estas dos infraestructuras que ya existen en el Río de las Minas”.

Con la obtención de la recomendación técnica favorable se evaluará solicitar los recursos al Gobierno Regional, procurando licitar la obra el próximo año.


diálogo mes del urbanismo 13

IMPACTO DEL PLAN DE CIUDADES JUSTAS: MINVU REALIZÓ DIÁLOGO CIUDADANO EN EL MES DEL URBANISMO

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

