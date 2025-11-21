FINALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA QUE CONECTARÁ VICUÑA CON LA BAHÍA YENDEGAIA

​El Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) informó el término de la etapa 10 de la ruta que unirá los sectores de Vicuña con bahía Yendegaia, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta fase, ejecutada de sur a norte, abarcó 21,158 kilómetros y será entregada al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República.



​El desarrollo del proyecto se realiza mediante dos frentes simultáneos y se enfrenta a un entorno de alta complejidad: bajas temperaturas, vientos que superan los 100 km/h, lluvias frecuentes y un terreno accidentado exigen coordinación y destreza de las dotaciones de ingenieros militares en el área.



​La iniciativa representa un desafío logístico y humano de gran magnitud. Según el El Jefe de la Sub Jefatura Zonal del CMT “Punta Arenas”, Teniente Coronel Rodrigo Vergara Q. sostuvo que “para el personal constituye una profunda satisfacción contribuir a la presencia y acción del Estado en zonas extremas, mediante el trabajo profesional y permanente de las unidades de ingenieros”. Agregó que la apertura de esta vía permitirá acortar los tiempos de traslado hacia Punta Arenas y mejorar la conectividad, beneficiando a los habitantes de Puerto Williams.



​Mientras tanto, el primer frente avanza con la etapa 11, de norte a sur, cubriendo 12,520 kilómetros, cuya entrega está proyectada para agosto de 2026. Las siguientes fases, 12, 13 y 14, planificadas entre 2026 y 2031, completarán la conexión intermodal del extremo austral, potenciando la integración territorial y las oportunidades de desarrollo.



​El gobernador regional, Jorge Flies A. destacó el alcance del trabajo realizado y su relevancia estratégica: “Se trata de la principal senda de penetración del CMT, un eje esencial que refuerza la soberanía en nuestras fronteras internas”, afirmó, resaltando su impacto para la región y el país.



​Los trabajos se coordinan desde el campamento base Darwin, desde donde las cuadrillas planifican las faenas diarias y operan con maquinaria especializada para superar las pendientes y los afloramientos rocosos. La culminación de la etapa 10 asegura la continuidad del trazado hacia el interior del Parque Nacional Yendegaia, consolidando un avance significativo en conectividad y desarrollo territorial.

