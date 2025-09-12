PDI PUNTA ARENAS DETIENE A UN SUJETO TRAS ROBO EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN Y RECUPERA LAS ESPECIES SUSTRAÍDAS

​A raíz de una investigación realizada por la Brigada de Robos Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, por el delito de robo en lugar no habitado, ocurrido la madrugada del 25 de agosto en una obra en construcción en el sector centro norte de la ciudad, detectives detuvieron a un hombre de 42 años por el delito flagrante de receptación.



Según la evidencia obtenida durante el proceso investigativo se pudo determinar que el sujeto habría ingresado a las dependencias mediante escalamiento y posteriormente sustrajo herramientas avaluadas en 3 millones de pesos aproximadamente.



El jefe de la BIRO Punta Arenas, Subprefecto Pablo Merino, indicó: “a través de la inteligencia policial, análisis de cámaras y evidencias dejadas en el sitio de suceso, se logró dar con el paradero de este delincuente, gestionando la entrada y registro de su domicilio. En el lugar fueron encontradas la mayoría de las especies sustraídas, además de las vestimentas utilizadas en el ilícito”.



El jefe policial agregó que el detenido además se encuentra vinculado a otro robo en lugar no habitado, que afectó al Departamento Jurídico de Municipalidad de Punta Arenas a comienzos de junio de este año y que “no se descarta su participación en otros hechos cuya criminodinámica sea similar”.



El imputado registra detenciones por el delito de robo en lugar no habitado y este jueves fue formalizado.

