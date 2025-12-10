Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

UMAG PRESENTA QUERELLA A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DEL DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT BAHAMONDE

Comunicado de prensa.

umag 5

La Universidad de Magallanes presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra quienes resulten responsables de la destrucción del mural en homenaje a Francisco Betancourt Bahamonde. Este hecho constituye un atentado a la memoria histórica y a los derechos humanos, principios que la institución defiende firmemente.

La UMAG reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de los espacios de memoria, esenciales para la construcción democrática y la identidad de la comunidad magallánica.



ENCUENTRO PCC 3

PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA TRAZAN SU HOJA DE RUTA 2026-2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

UMAG PRESENTA QUERELLA A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DEL DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT BAHAMONDE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

