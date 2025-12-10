UMAG PRESENTA QUERELLA A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DEL DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT BAHAMONDE

La Universidad de Magallanes presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra quienes resulten responsables de la destrucción del mural en homenaje a Francisco Betancourt Bahamonde. Este hecho constituye un atentado a la memoria histórica y a los derechos humanos, principios que la institución defiende firmemente.

La UMAG reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de los espacios de memoria, esenciales para la construcción democrática y la identidad de la comunidad magallánica.





