Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

Categoría primer ciclo de educación básica. ​

DSC_6733

Primer lugar

Escuela Hernando de Magallanes

Canción “Como una brisa”

Segundo lugar

Escuela 18 de Septiembre

Canción “Amor sureño”

Tercer lugar

Liceo Juan Bautista Contardi

Canción “La Vicuñita”

·        Categoría segundo ciclo de educación básica

Primer lugar

Escuela Hernando de Magallanes

Canción “No”

Segundo lugar

Escuela 18 de Septiembre

Canción “Carnavalito de la Patagonia”

Tercer lugar

Escuela Padre Alberto Hurtado

Canción “La ciudad”

·        Categoría educación media

Primer lugar

Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez

Canción “Felonías de amor”

Segundo lugar

Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Canción “Manifiesto”

Tercer lugar

Liceo Luis Alberto Barrera

Canción “Mi estrella, mi pañuelo”

·        Premio revelación

Escuela Elba Ojeda Gómez

Canción “Run Run se fue pa´l norte”

·        Premio aporte a la cultura

Instituto Superior de Comercio INSUCO

Canción “Romance de barco y junco”

·        Premio rescate patrimonial

Liceo Juan Bautista Contardi

Canción “Vengo del tiempo Señor”









LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO CELEBRÓ LA 9° EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA FAMILIA

Noticias
Relacionadas
NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

conscriptosnavalessence

CONSCRIPTOS NAVALES E INFANTES DE MARINA APRUEBAN CURSO SENCE DE ELECTRICIDAD

Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

