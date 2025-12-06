6 de diciembre de 2025
RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025
Categoría primer ciclo de educación básica.
Primer lugar
Escuela Hernando de Magallanes
Canción “Como una brisa”
Segundo lugar
Escuela 18 de Septiembre
Canción “Amor sureño”
Tercer lugar
Liceo Juan Bautista Contardi
Canción “La Vicuñita”
· Categoría segundo ciclo de educación básica
Primer lugar
Escuela Hernando de Magallanes
Canción “No”
Segundo lugar
Escuela 18 de Septiembre
Canción “Carnavalito de la Patagonia”
Tercer lugar
Escuela Padre Alberto Hurtado
Canción “La ciudad”
· Categoría educación media
Primer lugar
Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez
Canción “Felonías de amor”
Segundo lugar
Escuela Pedro Pablo Lemaitre
Canción “Manifiesto”
Tercer lugar
Liceo Luis Alberto Barrera
Canción “Mi estrella, mi pañuelo”
· Premio revelación
Escuela Elba Ojeda Gómez
Canción “Run Run se fue pa´l norte”
· Premio aporte a la cultura
Instituto Superior de Comercio INSUCO
Canción “Romance de barco y junco”
· Premio rescate patrimonial
Liceo Juan Bautista Contardi
Canción “Vengo del tiempo Señor”
Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.
