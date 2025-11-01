LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO CELEBRÓ LA 9° EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA FAMILIA

Los días 23 y 24 de octubre, el Liceo Salesiano Mons. Fagnano de Puerto Natales celebró una nueva versión del tradicional Festival de la Familia, encuentro artístico que promueve la unión, la creatividad y el espíritu salesiano a través del canto y el baile.

El evento se desarrolló en dos jornadas: la primera dedicada a los niveles de educación inicial y primer ciclo básico, y la segunda a los cursos de segundo ciclo y enseñanza media. Más de mil estudiantes, familias y educadores participaron activamente, consolidando esta instancia como una de las tradiciones más significativas del establecimiento.

La obertura estuvo inspirada en el Aguinaldo 2025 “Anclados en la esperanza, peregrinos con los jóvenes”, y contó con la presentación de los jóvenes de las Comunidades Apostólicas Salesianas (CAS), quienes abrieron el evento con entusiasmo y sentido de comunidad.

El jurado estuvo compuesto por destacados representantes del ámbito artístico - educativo, y se contó con la presencia del Padre Director, Sac. Pedro Carrera R. sdb, rector Alex Contreras N., equipo directivo, educadores, familias y público general. La animación estuvo a cargo de la estudiante de tercero medio Violeta Alfaro y Nicolás González, coordinador ACLE.

El Padre Director, sacerdote Pedro Carrera R. sdb, valoró el trabajo colaborativo de toda la comunidad: “Este festival refleja el talento y compromiso de nuestros jóvenes, y la capacidad de cada curso para trabajar unido como familia. Es una hermosa oportunidad para compartir alegría y esperanza.”

Entre los ganadores estuvieron: Categoría Canto Prekínder a 1° Básico: Kínder “Muraro”; Categoría Canto 2° a 4° Básico: 2° Básico “García”; Categoría Baile 2° a 4° Básico: 2° Básico “García”; Categoría Canto 5° a 8° Básico: 6° Básico “Molina”; Categoría Baile 5° a 8° Básico: 5° Básico “Romanato”; Categoría Canto 1° a 4° Medio 4° Medio “Cruz”; y Categoría Baile 1° a 4° Medio: 1° Medio “Re”.

El show artístico estuvo a cargo del 4° Medio “Cruz” y del grupo de baile S-Kabach, quienes pusieron el broche de oro a dos noches llenas de talento y entusiasmo.

En la instancia, se reconoció la participación y dedicación del equipo organizador, animadores, reyes y reinas de la Semana Salesiana, y del equipo de comunicaciones junto a Salesianos TV, estos últimos encargados de llevar el festival a todo público mediante la transmisión por YouTube, Twitch y streaming.

La actividad fue llevada a cabo por el Área Pastoral, liderado por la Coordinadora Prof. Gricelda Subiabre, quienes permitieron una vez más, desarrollar este hermoso encuentro familiar, lleno de arte, alegría y espíritu salesiano.

