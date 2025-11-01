Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de noviembre de 2025

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO CELEBRÓ LA 9° EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA FAMILIA

Puerto Natales. ​

DSC_2535-2

Los días 23 y 24 de octubre, el Liceo Salesiano Mons. Fagnano de Puerto Natales celebró una nueva versión del tradicional Festival de la Familia, encuentro artístico que promueve la unión, la creatividad y el espíritu salesiano a través del canto y el baile.

El evento se desarrolló en dos jornadas: la primera dedicada a los niveles de educación inicial y primer ciclo básico, y la segunda a los cursos de segundo ciclo y enseñanza media. Más de mil estudiantes, familias y educadores participaron activamente, consolidando esta instancia como una de las tradiciones más significativas del establecimiento.

La obertura estuvo inspirada en el Aguinaldo 2025 “Anclados en la esperanza, peregrinos con los jóvenes”, y contó con la presentación de los jóvenes de las Comunidades Apostólicas Salesianas (CAS), quienes abrieron el evento con entusiasmo y sentido de comunidad.

El jurado estuvo compuesto por destacados representantes del ámbito artístico - educativo, y se contó con la presencia del Padre Director, Sac. Pedro Carrera R. sdbrector Alex Contreras N., equipo directivo, educadores, familias y público general. La animación estuvo a cargo de la estudiante de tercero medio Violeta Alfaro y Nicolás González, coordinador ACLE.

El Padre Director, sacerdote Pedro Carrera R. sdb, valoró el trabajo colaborativo de toda la comunidad: “Este festival refleja el talento y compromiso de nuestros jóvenes, y la capacidad de cada curso para trabajar unido como familia. Es una hermosa oportunidad para compartir alegría y esperanza.”

Entre los ganadores estuvieron: Categoría Canto Prekínder a 1° Básico: Kínder “Muraro”; Categoría Canto 2° a 4° Básico: 2° Básico “García”; Categoría Baile 2° a 4° Básico: 2° Básico “García”; Categoría Canto 5° a 8° Básico: 6° Básico “Molina”; Categoría Baile 5° a 8° Básico: 5° Básico “Romanato”; Categoría Canto 1° a 4° Medio 4° Medio “Cruz”; y Categoría Baile 1° a 4° Medio: 1° Medio “Re”.

El show artístico estuvo a cargo del 4° Medio “Cruz” y del grupo de baile S-Kabach, quienes pusieron el broche de oro a dos noches llenas de talento y entusiasmo.

En la instancia, se reconoció la participación y dedicación del equipo organizador, animadores, reyes y reinas de la Semana Salesiana, y del equipo de comunicaciones junto a Salesianos TV, estos últimos encargados de llevar el festival a todo público mediante la transmisión por YouTube, Twitch y streaming.

La actividad fue llevada a cabo por el Área Pastoral, liderado por la Coordinadora Prof. Gricelda Subiabre, quienes permitieron una vez más, desarrollar este hermoso encuentro familiar, lleno de arte, alegría y espíritu salesiano.

COMUNICACIONES LSMF











FC2

ABIERTA CONVOCATORIA PARA SUMAR ACTIVIDADES AL FESTIVAL DE LAS CIENCIAS 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.