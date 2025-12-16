Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

GREMIOS DEL TURISMO CUESTIONAN DECISIÓN CENTRALIZADA QUE MODIFICA LA OPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​Cámaras de turismo de Magallanes acusan falta de diálogo, improvisación y serias deficiencias en la implementación de nuevas medidas en plena temporada alta.

torresdelpaine

​A 19 días de iniciar el año 2026, y sin una bajada informativa oficial previa, se adopta a nivel central una decisión que altera profundamente la forma de operar dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Una vez más, el centralismo se impone sobre el conocimiento territorial, pasando a llevar al personal de CONAF Magallanes y a su propio directorio, quienes quedan con las manos atadas frente a medidas definidas desde Santiago y sin diálogo con quienes gestionan día a día la principal Área Silvestre Protegida del país.

 
Como gremios del sector turismo, llevamos semanas solicitando información sobre distintos puntos críticos por todas las vías posibles, sin obtener respuesta. También hemos pedido reuniones sectoriales urgentes, que hasta hoy no se han concretado. En lugar de generar políticas que faciliten y fortalezcan la operación del Parque, se han introducido cambios que dificultan el acceso y generan incertidumbre en plena temporada alta.

 
No podemos dejar de señalar que existe un cansancio profundo en el sector por no ser escuchado ni considerado en decisiones que afectan directamente nuestro trabajo. Nos preocupa que, pese a ser una actividad estratégica para la región y el país, el turismo y sus visitantes no reciban la importancia que durante décadas hemos construido con esfuerzo, inversión y compromiso.

 
Si bien los procesos de modernización, regulación de flujos y trazabilidad son necesarios, estas medidas llegan de forma tardía y completamente desconectadas del funcionamiento real de quienes trabajan en el territorio. Todo esto ocurre con un CONAF regional haciendo lo que puede, intentando responder por decisiones adoptadas desde Santiago sin considerar la complejidad de una región extrema. A ello se suma una plataforma con importantes deficiencias de funcionamiento, que confunde a los viajeros, entorpece la labor de los operadores locales y encarece la experiencia de quienes desean visitar el Parque más de una vez sin realizar circuitos de trekking.

 
Durante las últimas semanas, la información ha sido confusa, tardía y contradictoria. Las autoridades han guardado silencio, y la distancia entre lo que se comunica y lo que ocurre en terreno ya está afectando la imagen y seriedad del destino, en un momento especialmente delicado debido a los recientes acontecimientos. Esto impactará directamente el trabajo de guías, tour operadores, transportistas, alojamientos, artesanos y toda la cadena de valor asociada. Las medidas informadas son de tal complejidad que, incluso después de la reunión convocada por CONAF, quedaron más dudas que certezas.

 
Como sector, creemos que cualquier modificación de esta magnitud debe construirse junto a quienes conocen el día a día de la operación. Además, debe comunicarse con la debida anticipación y acompañarse de capacitación, orientación y un análisis serio de impacto. Lo que observamos hoy es una preocupante falta de visión estratégica.

 
Solicitamos frenar esta implementación y comenzar con un piloto la próxima temporada invernal, el que se construya en conjunto y contribuya realmente al fortalecimiento del Parque Nacional Torres del Paine y al desarrollo sostenible del turismo regional.

 
Porque así, con improvisación, poca información y nula coordinación, no se construye el destino de clase mundial del que solemos jactarnos como país.

Atte;

Cámara de Turismo de Última Esperanza
Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile A.G.
Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine - HYST


stcitytours

PERSONAS MAYORES PARTICIPARON DEL 'CITY TOUR RUTAS MAGALLÁNICAS' GUIADOS POR ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue "muy positivo" y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. "Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado", dijo.

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

capacitacionmigracion

FUNCIONARIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL SE CAPACITARON EN TEMATICAS DE MIGRACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS

CARABINEROS DESPLIEGA AMPLIO OPERATIVO DESDE LAS 6:00 AM PARA RESGUARDAR LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES

