13 de diciembre de 2025

THE BRITISH SCHOOL ESTRENÓ SU MUSICAL 2025: CINDERELLA

F unción para las familias. ​

Príncipe y Cinderella

Este miércoles, y en una función para las familias, se alzó el telón del musical Cinderella en el gimnasio de The British School, una producción escolar de gran envergadura que este año reúne a 122 estudiantes desde 7º básico hasta 4º medio. El colegio invita a toda la comunidad a disfrutar de las funciones abiertas al público los días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de diciembre, a las 20:00 horas, con un valor de entrada de $7.000.

El origen de esta propuesta artística se remonta a una profunda conversación sostenida por el equipo docente a cargo del proyecto, quienes evaluaron los méritos de dos posibles montajes antes de decidirse por Cinderella. La elección no fue casual, el musical representa un desafío artístico significativo, tanto técnico como creativo, que el equipo consideró fundamental para seguir impulsando la calidad de su trabajo y el desarrollo escénico, emocional y cognitivo de sus estudiantes. Esta intención se refleja en una visión artística que busca ir más allá de la representación teatral, transformando la puesta en escena en una herramienta pedagógica que potencie habilidades esenciales.

La Productora General, Miss Paula Fernández,  explica que la complejidad deliberada del montaje, visible en cada área de producción, no responde a un afán de grandilocuencia, sino a un objetivo formativo claro: promover en los alumnos la excelencia, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas auténticos. La planificación, el trabajo técnico, las decisiones creativas y la convivencia entre equipos se convierten en espacios de exploración práctica donde los estudiantes aplican habilidades que van más allá del ámbito artístico. En cada ensayo enfrentaron preguntas, desafíos y decisiones que los invitaron a pensar de forma innovadora, a comunicarse con claridad y a comprender el valor de la colaboración.

Los ensayos comenzaron en marzo de este año y se realizaron cada viernes, proceso en el cual, según destacan los docentes, volvió a aparecer un fenómeno que ya consideran "mágico": la madurez, la pasión y la entrega con que los estudiantes se involucran. "Ver cómo se entregan al proceso es inspirador; existe una ambición sana y colectiva donde todos coinciden en que deben dar lo mejor de sí mismos para lograr un resultado increíble. Esa automotivación y capacidad para colaborar es la verdadera magia del musical", explica Paula Fernández.

Para hacer posible la puesta en escena, el colegio conformó diversos equipos de trabajo, entre ellos: Asistencia técnica, Comunicación e imagen, Coro, Danza, Escenografía, Maquillaje, Orquesta, Tramoyas, Teatro, Vestuario y un grupo de Asistentes de producción seleccionados especialmente por la Productora General. En todos ellos se manifestó, de manera tangible, el Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del IB (Bachillerato Internacional). Los estudiantes fueron solidarios, apoyándose constantemente en pro del éxito colectivo; reflexivos, al evaluar las formas más efectivas de transmitir sus roles; pensadores, al analizar soluciones técnicas y artísticas; e indagadores, al buscar respuestas creativas frente a los desafíos escénicos que surgieron durante el proceso.

Esta vivencia, señala la Productora General, evidencia cómo un proyecto de arte escolar se convierte en una experiencia IB integral: "Sin duda, nuestro musical es la mayor y más grande experiencia IB que se vive en nuestra Comunidad Educativa". La naturaleza colaborativa del montaje permite que habilidades como la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo se desarrollen de forma auténtica y profunda, pues se ejercen en un contexto real que exige organización, escucha activa, flexibilidad y capacidad de liderazgo.

La producción enfrentó desafíos relevantes, tanto logísticos como formativos. Coordinar los tiempos, espacios y recursos para más de un centenar de estudiantes demandó una planificación meticulosa. Sin embargo, un reto igual de significativo fue transmitir la identidad del musical a los nuevos integrantes. En este proceso, los estudiantes de 3º y 4º medio ocuparon un rol clave, pues son ellos quienes, con su experiencia acumulada, traspasan a las generaciones más jóvenes la cultura de disciplina, compromiso y alto estándar que caracteriza a este proyecto en The British School.

Aun con estas exigencias, Paula Fernández destaca que el principal logro del elenco y del equipo técnico ha sido el fuerte sentido de unidad y propósito: "Existe una motivación profunda por crecer, aprender y lograr que la producción alcance su máximo potencial. Esa combinación de colaboración y compromiso con la calidad es la que nos permite alcanzar un resultado de alto nivel".

La reconocida Productora General, Miss Paula, agradeció tanto a los estudiantes como a sus familias y a toda la comunidad que colaboró en el proceso. "Gracias por la disciplina, el compromiso y la confianza depositada en este proyecto. La capacidad que tuvieron para unirse, superar desafíos y avanzar confiando unos en otros es el mayor aprendizaje que deja este musical. Esta experiencia los dota de herramientas valiosas para su formación y su vida futura. A las familias, gracias por confiar en el valor pedagógico del arte y en nuestro trabajo. Este espectáculo es la prueba de lo que se logra cuando una comunidad educativa trabaja unida en torno al crecimiento y la fe en las capacidades de sus jóvenes".
Con la energía que la caracteriza, reafirmó además su rol en esta edición: "Sí, mi responsabilidad sigue siendo alzar el telón".





