Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

CARABINEROS DE CHILE LANZA CAMPAÑA “NAVIDAD SEGURA” EN PUNTA ARENAS

​Este servicio preventivo busca fortalecer la sensación de seguridad de la comunidad, evitar delitos flagrantes, estafas y principalmente acompañar a las familias que concurren a realizar sus compras navideñas.

carabinerospuq

​Como todos los años, el día de hoy se lanzó oficialmente la campaña “Navidad Segura” en dependencias del Módulo Central de Zona Franca, en la comuna de Punta Arenas. Esta iniciativa tiene como principal objetivo reforzar la seguridad en los principales puntos comerciales de la comuna, especialmente en aquellos lugares donde se proyecta una mayor afluencia de público, durante el periodo previo a las fiestas de fin de año, como son la Zona Franca, el Mall Espacio Urbano y el casco histórico de la capital regional de Magallanes y la Antártica Chilena.



Este servicio preventivo busca fortalecer la sensación de seguridad de la comunidad, evitar delitos flagrantes, estafas y principalmente acompañar a las familias que concurren a realizar sus compras navideñas a alguno de estos lugares, habitualmente concurridos por la ciudadanía. Para ello, se ha implementado un trabajo conjunto y coordinado con los equipos de seguridad privada de la Zona Franca y del Mall Espacio Urbano, optimizando la vigilancia en los accesos, estacionamientos, galerías y áreas de mayor circulación.



Esta campaña “Navidad Segura” se mantendrá hasta los últimos días de diciembre, donde este aumento de la vigilancia en los sectores de mayor concurrencia, se traduce en un refuerzo de los funcionarios de servicio, con una presencia activa de Carabineros en distintos horarios, patrullajes preventivos por los alrededores, comunicación directa con los distintos equipos de guardias de seguridad, todo con el objetivo de prevenir ilícitos, asistir a los visitantes y promover conductas de autocuidado.



Como siempre, Carabineros de Chile hace un llamado a la comunidad a mantener las medidas básicas de seguridad durante sus compras navideñas, como cuidar sus pertenencias, evitar portar grandes sumas de dinero y de antemano acudir inmediatamente a los canales oficiales de denuncia en el caso de cualquier situación que afecte su seguridad o que considere sospechosa.



El Comisario de la Primera Comisaría Punta Arenas, Mayor Sergio Castellón Aguayo señaló que este servicio tendrá el foco en la seguridad de la comunidad, en los puntos donde se aglomera una gran cantidad de personas: “El día de hoy estamos realizando este lanzamiento, el cual se realiza todos los años, denominado “Navidad Segura”, donde el principal objetivo es reforzar las medidas de seguridad, sobre todo en aquellos centros comerciales que tienen mayor afluencia de público, como lo es acá en la comuna de Punta Arenas, la Zona Franca y el Mall Espacio Urbano. Entonces en estas semanas trabajaremos colaborativamente con los guardias de seguridad propios de cada establecimiento, con la finalidad de brindar una mayor seguridad, tanto a los visitantes, como a los mismos trabajadores que se encuentran en estos lugares”.



El Subgerente de Operaciones de la Zona Franca, Miguel Ángel Muñoz también se refirió a este lanzamiento y el trabajo conjunto con Carabineros de Chile: “Como todos los años en estas fechas, nosotros como Zona Franca aumentamos la dotación de guardias de seguridad, para brindar una mayor seguridad a nuestros clientes, ya que aumenta considerablemente el flujo, principalmente por las compras navideñas. Además, se mantiene una comunicación directa con Carabineros de Chile, los cuales siempre nos apoyan en estas festividades de fin de año, logrando que la Zona Franca sea un lugar tranquilo y seguro para quienes nos visitan”.

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DESCUBREN LOS ÚLTIMOS BOSQUES DE LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL GRACIAS A HOJAS FÓSILES DE NOTHOFAGUS

seremijusticiaddhh

PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA "#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN" ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

CUANDO EL REMEDIO SE VUELVE RIESGO: EL MAL USO DE ANTIBIÓTICOS Y SUS CONSECUENCIAS