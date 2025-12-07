SALUD Y EDUCACIÓN FORTALECEN CONVENIO PARA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE CONTROLES DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE EN MAGALLANES

Recientemente se realizó la última reunión del año de la Mesa de Trabajo del Convenio Educación-Salud, avanzando en la difusión e implementación progresiva de los controles integrales de salud para niños, niñas y adolescentes en la región, de cara al 2026, y destacando este aporte de la Ley 21.430 de garantías y protección integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Esta reunión contó con la presencia de profesionales del Área Salud de CORMUPA, Servicio de Salud, Referentes de Control de Salud Escolar y del Programa de Salud Adolescente de los CESFAM Dr. Mateo Bencur, Thomas Fenton, Carlos Ibáñez, 18 de Septiembre, Juan Damianovic, CECOSF Sandra Vargas, SLEP y SEREMI de Educación.

Esta actividad, realizada en Punta Arenas, se suma a las jornadas de salud adolescente, efectuadas en otras comunas, de la mano del CESFAM Natales, Hospital Comunitario Porvenir y Puerto Williams, las oficinas provinciales de la SEREMI de Salud en Tierra del Fuego y Provincia Antártica y representantes de diversos establecimientos educacionales voluntarios, de Natales, Porvenir y Puerto Williams.

Recordando que el Centro de Padres/Madres y Centro de Alumnos (as) del Establecimiento Educacional Pedro Pablo Lemaitre, representaron a la comunidad educativa de todos los establecimientos educacionales en el acto de firma de convenio del 2024, el SEREMI (S) de Salud, Eduardo Castillo Vera, señaló que la alianza de ambos sectores, ha permitido avanzar de manera sostenida en la difusión e implementación de los controles integrales de salud para niños, niñas y adolescentes, siendo una gran desafío el avance paulatino de esta estrategia. “Gracias a este trabajo intersectorial podemos identificar tempranamente factores de riesgo, fortalecer los factores protectores y asegurar un acompañamiento oportuno para cada estudiante. La articulación entre las comunidades educativas, las familias y los equipos de salud es fundamental para promover bienestar y prevenir enfermedades desde la primera infancia”, detalló la autoridad de salud.

Asimismo, añadió que “el alto número de controles realizados directamente en establecimientos educacionales demuestra que el sector Educación se ha consolidado como un aliado estratégico para la salud regional, facilitando el acceso y la participación de miles de estudiantes en estos procesos preventivos”.

Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, indicó: “Este convenio reafirma nuestro compromiso con el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes en Magallanes. La educación y la salud son pilares inseparables para garantizar un desarrollo pleno, y esta alianza nos permite avanzar en la detección temprana de factores de riesgo y en la promoción de hábitos protectores. Desde los establecimientos educacionales, seguiremos trabajando junto a las familias y los equipos de salud para que cada estudiante cuente con las condiciones necesarias para aprender y crecer en entornos seguros y saludables”.

En el caso de los controles de salud escolar, se realizan en los establecimientos educacionales, y será necesario para su ejecución, contar con el apoyo de padres/madres y tutores-as, quienes, a través de la firma de un consentimiento informado, permitirán que los equipos de salud evalúen el crecimiento, desarrollo, estado nutricional, visión, audición y otros ámbitos clave para un desarrollo óptimo del niño y la niña.

A su vez, el control de salud integral de adolescente, gratuito y con énfasis en usuarios(as) FONASA, está orientado al segmento entre 10 a 19 años e igualmente, contempla una evaluación amplia, que incluye salud física, salud mental, consumos de riesgo, sexualidad responsable y contexto familiar. Acá será fundamental la vinculación que logre el equipo de Salud con los adolescentes, por lo que, en el marco de la autonomía progresiva, los estudiantes entre 10 a 19 años, que apoyan este control, firmaran su propio consentimiento informado, permitiendo ser evaluados, por el equipo de salud.

Igualmente, padres, madres y tutores/as legales, de menores de 18 años, deberán apoyar la moción de sus hijos e hijas, muy atentos, en el caso de que estos adolescentes, sean derivados a su Centro de Salud, para continuar con una atención más profunda, recordando igualmente, que en los centros de salud familiar de Punta Arenas y Puerto Natales, quienes atienden a la población jornada completa, existe un horario especial para atención de adolescentes FONASA, entre las 17.00 hrs a las 20.00 horas, en los denominados “Espacios Amigables de Adolescentes” donde un equipo de Matrón(a), Nutricionista y Psicólogo(a) atiende con prestaciones básicas y de manera exclusiva a adolescentes.

Cabe recordar que este convenio, releva el aporte fundamental de los profesionales que realizan las gestiones intermedias, tanto encargados del bienestar de salud de los estudiantes de los establecimientos educacionales, como los referentes de CESFAM, CECOSF, Hospitales Comunitarios, postas y los equipos de los controles de salud escolar, ya que la buena organización de las agendas de ambos sectores agiliza el buen desarrollo de las prestaciones de manera óptima.

Desde el año 2017 al 2024, se han realizado más de 20.000 controles de salud en todas las provincias de la Región, de la mano de Hospitales Comunitarios, Centros de Salud Familiar, Centros Comunitarios de Salud y Postas Rurales.

El plan acordado para el cierre de 2025 incluye la digitalización y distribución de estos nuevos consentimientos y material gráfico a través de redes sociales y canales institucionales, aprovechando el periodo de matrícula 2026, para difundir masivamente la importancia de los controles de salud escolar e integral de adolescentes.



