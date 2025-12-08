ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: UNIVERSIDADES IMPULSAN PROGRAMA DE DOCTORADO PIONERO EN LATINOAMÉRICA

El envejecimiento de la población dejó de ser una proyección para convertirse en realidad. En Chile, cerca del 19% de las personas tiene más de 60 años, proporción que superará el 30% en 2050. Frente a este desafío demográfico, tres universidades estatales lanzaron oficialmente el primer Doctorado en Envejecimiento del país y Latinoamérica, en una ceremonia realizada en el Campus Santiago de la Universidad de Talca. “El envejecimiento poblacional es un tema que debe ser abordado desde la política pública y desde la generación de conocimiento científico. No hay ministerio que no vaya a verse impactado por este cambio demográfico”, explicó Iván Palomo, académico de la UTalca y director del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES), institución desde la cual surgió este nuevo programa. El nuevo programa se distingue por articular a las tres universidades estatales en un esfuerzo colaborativo. Cuenta con un claustro académico compuesto por investigadores de las instituciones participantes, mientras que su plan de estudios aborda el fenómeno del envejecimiento de manera integral, con un marcado enfoque interdisciplinario. “Este doctorado, con sus tres grandes líneas de investigación: epidemiológica, biológica y psicosocial, posee un carácter interdisciplinario que permitirá formar doctores con una mirada mucho más integral”, comentó Moisés Sandoval, académico de la Universidad de Chile y director del Doctorado. El director de Postgrado de la UTalca, Sergio Wehinger, indicó que “la Universidad de Talca cuenta con diversos centros dedicados a este tema y este programa es un aporte importante para fortalecer esa labor en conjunto con las otras universidades estatales”, Para finalizar, la directora nacional (s) del SENAMA, Karen Caiceo, valoró la creación de este programa y su carácter internuniversitario ya que “esta alianza no solo expresa el compromiso público con la generación y democratización del conocimiento, sino también la convicción de que los desafíos que plantea el envejecimiento requieren respuestas capaces de trascender fronteras disciplinarias e institucionales”, concluyó.