20 de agosto de 2025

VECINOS DE LA POBLACIÓN JUAN WILLIAMS CONTARÁN CON RENOVADA SEDE

​La histórica junta, construida hace más de 60 años, fue ampliada y mejorada para cumplir con los estándares actuales de accesibilidad y seguridad.

JJ 1
Con un 100 % de avance en las obras y a la espera de las certificaciones finales para su entrega oficial, así se encuentra la Junta de Vecinos N.º 12 "Juan Williams", tras la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la sede de este emblemático sector de Punta Arenas. La iniciativa, financiada con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) por cerca de 190 millones de pesos, fue ejecutada por la empresa M&R Ingeniería y Construcción, bajo la supervisión de la Dirección de Obras Municipales.
 
La sede contempla una ampliación de 21,79 m² para habilitar un nuevo hall de acceso, cocina y baño, así como el mejoramiento de 57,7 m² del edificio original, incluyendo la construcción de un cierre perimetral.
 
"Era una sede muy antigua, que no cumplía con los estándares mínimos, sobre todo considerando que muchas personas mayores la utilizan. Se realizó una renovación estructural, con accesibilidad universal, nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.
 
Junto con lo anterior, la autoridad destacó que esta obra fue bastante más compleja de lo previsto, debido a algunos inconvenientes con el alcantarillado.
 
Asimismo, informó que estos trabajos se suman a una intervención mayor en el sector. "Lo hemos complementado con las plazas y con el cambio de luminarias, de tal manera de invertir de buena forma en los barrios de nuestra ciudad", sostuvo Radonich.
 
Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que la sede data de los años 60 y que no había sido intervenida desde entonces. "Consta del mejoramiento de todas las instalaciones de electricidad, gas natural, agua potable y alcantarillado. En este último caso, se realizaron trabajos exteriores, dado que la sede tenía muchos años de construida y no se habían hecho las mantenciones necesarias", indicó.
 
El encargado de las obras, Javier Moukarzel, detalló que el proyecto implicó una renovación integral: "Acá tienes baños nuevos, cocinas nuevas, calefactores, cerámicas, instalaciones eléctricas, así que está todo apto para que lo puedan volver a ocupar las personas mayores", informó el profesional de la empresa M&R Ingeniería y Construcción.



JJ 1

VECINOS DE LA POBLACIÓN JUAN WILLIAMS CONTARÁN CON RENOVADA SEDE

MINVU DESTACA EL AVANCE DE LA "CIUDAD DE LOS VIENTOS" EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS RECORRERÁN TRANSPORTISTAS MAGALLÁNICOS PARA LLEGAR HASTA LA MONEDA

FUNDACIÓN MUSICARTE Y CORPORACIÓN DE CULTURA UNEN FUERZAS PARA POTENCIAR EL TALENTO JUVENIL EN PUERTO NATALES

CONOCE EL TRABAJO DE LA COMISARIA ANA MARÍA NAVARRO EN LA AVANZADA FROTERIZA DE PUERTO WILLIAMS

LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES RECIBEN CON GRANDES EXPECTATIVAS ELECTROLIZADORES DE HIDRÓGENO VERDE

