17 de octubre de 2025

MARCO ANTONIO CUEVAS DESLUMBRÓ CON SU CONCIERTO EN EL TEATRO MUNICIPAL

​El destacado pianista nacional ofreció un recital con obras de Beethoven, Chopin y Manuel de Falla, en el marco del Ciclo de Piano organizado por la Municipalidad de Punta Arenas.

CICLO DE PIANO (2)

Con el Teatro Municipal José Bohr a sala llena se desarrolló este jueves el concierto del pianista nacional Marco Antonio Cuevas, quien ofreció un programa con obras de Beethoven, Chopin y Manuel de Falla, cautivando al público que repletó el principal escenario de la comuna y lo despidió con sostenidos aplausos y una petición de bis.

El recital formó parte del Ciclo de Piano que organiza la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Área de Cultura, junto a la Fundación Cultural, iniciativa que busca poner en valor la llegada del piano de concierto Bechstein que desde este año enriquece la oferta musical del teatro.

"Continuando con este ciclo que ha permitido recibir a destacados intérpretes nacionales, hoy disfrutamos de la presentación de Marco Antonio Cuevas, un pianista con una trayectoria reconocida y numerosos premios internacionales. Fue un concierto de gran nivel, con una sala llena y un público entusiasta que valoró su talento", señaló Maribel Valle, encargada del Área de Cultura.

Por su parte, el intérprete expresó su satisfacción por el encuentro con el público magallánico. "Estoy muy feliz por este concierto. El piano es realmente maravilloso y el público fue muy cariñoso. Siempre es muy grato poder entregar algo y recibir tanto afecto de vuelta", comentó Cuevas, quien recordó que ya había tocado en Punta Arenas el año pasado, acompañando al contrabajista local Carlos Aguilar.

El músico destacó además la calidad del instrumento recientemente incorporado al teatro. "Tuve la oportunidad de tocar en Hamburgo, en la fábrica Bechstein, y este piano está a la altura de los mejores del mundo. Es uno de los pocos de esta calidad en Chile, así que ojalá lo aprovechen y lo disfruten. La mecánica está muy bien hecha, lo que permite producir más colores sonoros y da mucha libertad al pianista", destacó el pianista nacional.

Con estudios de especialización en el extranjero y una amplia trayectoria internacional, Marco Antonio Cuevas ha sido premiado en numerosos concursos y se ha presentado con éxito en América Latina, Estados Unidos, Europa, África y Medio Oriente, incluyendo el honor de haber tocado en un concierto en Casa Chopin, en Varsovia.

La jornada musical marcó un nuevo hito en la programación cultural de primavera del Teatro Municipal José Bohr, que continuará durante los próximos meses con nuevas presentaciones de destacados artistas nacionales e internacionales.


960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales