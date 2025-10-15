Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

VECINOS DE NATALES VEN CONCRETARSE SU ANHELADA SEDE DE JUBILADOS DEL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN

​El proyecto, comprometido por el Gobierno Regional, avanza con espacios accesibles y pensados para la comunidad de adultos mayores.

gorenatales

En el marco de su participación en el Adventure Travel World Summit 2025, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, realizó una visita inspectiva a la futura sede de jubilados y pensionados del Hospital Dr. Augusto Essmann, actualmente en construcción en la comuna de Natales.

El inmueble, emplazado a un costado del recinto hospitalario, se levanta como un espacio inclusivo y de encuentro para las y los exfuncionarios y usuarios del hospital. Entre sus principales características destacan la accesibilidad universal, un salón multipropósito, además de cocina y baños completamente equipados.

La iniciativa forma parte de un compromiso asumido por la actual administración regional, que ha trabajado de manera coordinada con la comunidad de jubilados y pensionados del hospital para dar forma a un proyecto que reconozca su aporte histórico y fortalezca el tejido social local.


gorenatales

VECINOS DE NATALES VEN CONCRETARSE SU ANHELADA SEDE DE JUBILADOS DEL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
TAS01

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

BANNER AGUAS MAGALLANES 336
kenshokanpuq

KENSHOKAN KARATE PUNTA ARENAS DESTACA EN EL NACIONAL OPEN DE KATA

TALLER DE LENGUA DE SEÑAS PARA BOMBEROS (12)

MUNICIPIO CAPACITA A BOMBEROS EN LENGUA DE SEÑAS PARA MEJORAR ATENCIÓN EN EMERGENCIAS

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas