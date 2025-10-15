15 de octubre de 2025
VECINOS DE NATALES VEN CONCRETARSE SU ANHELADA SEDE DE JUBILADOS DEL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN
El proyecto, comprometido por el Gobierno Regional, avanza con espacios accesibles y pensados para la comunidad de adultos mayores.
En el marco de su participación en el Adventure Travel World Summit 2025, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, realizó una visita inspectiva a la futura sede de jubilados y pensionados del Hospital Dr. Augusto Essmann, actualmente en construcción en la comuna de Natales.
El inmueble, emplazado a un costado del recinto hospitalario, se levanta como un espacio inclusivo y de encuentro para las y los exfuncionarios y usuarios del hospital. Entre sus principales características destacan la accesibilidad universal, un salón multipropósito, además de cocina y baños completamente equipados.
La iniciativa forma parte de un compromiso asumido por la actual administración regional, que ha trabajado de manera coordinada con la comunidad de jubilados y pensionados del hospital para dar forma a un proyecto que reconozca su aporte histórico y fortalezca el tejido social local.
MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"
Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".
