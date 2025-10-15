VECINOS DE NATALES VEN CONCRETARSE SU ANHELADA SEDE DE JUBILADOS DEL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN

En el marco de su participación en el Adventure Travel World Summit 2025, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, realizó una visita inspectiva a la futura sede de jubilados y pensionados del Hospital Dr. Augusto Essmann, actualmente en construcción en la comuna de Natales.

El inmueble, emplazado a un costado del recinto hospitalario, se levanta como un espacio inclusivo y de encuentro para las y los exfuncionarios y usuarios del hospital. Entre sus principales características destacan la accesibilidad universal, un salón multipropósito, además de cocina y baños completamente equipados.

La iniciativa forma parte de un compromiso asumido por la actual administración regional, que ha trabajado de manera coordinada con la comunidad de jubilados y pensionados del hospital para dar forma a un proyecto que reconozca su aporte histórico y fortalezca el tejido social local.

​

