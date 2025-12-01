CORO DE VOCES BLANCAS DESLUMBRÓ CON EMOTIVA GALA NAVIDEÑA A TEATRO LLENO

El Teatro Municipal José Bohr se llenó de familias, aplausos y emoción durante la gala del Coro de Voces Blancas, que puso fin al ciclo anual de presentaciones de los elencos municipales con un concierto centrado en villancicos y melodías tradicionales de Navidad. Niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años dieron vida a una puesta en escena vibrante, capaz de cautivar desde el primer minuto hasta el cierre.

La presentación incluyó 12 piezas de diversas épocas y estilos, desde "Noche de Paz" y "El Tamborilero" hasta arreglos contemporáneos como "Feliz Navidad" y "All I Want for Christmas Is You". Fue la primera vez que el coro ofreció un concierto completo en solitario, desafío que el público premió con una ovación extendida.

El alcalde Claudio Radonich celebró la masiva respuesta de la comunidad y el desarrollo artístico de los elencos municipales. "Seis galas con más de dos mil vecinos que han estado llenando nuestro Teatro Municipal y nuestro Centro Cultural. Estamos muy contentos con los avances que han tenido nuestros elencos, que hoy son un orgullo para toda la ciudad. Ver cómo estos chicos han crecido no solo en lo vocal sino también como artistas, emociona muchísimo", afirmó.

El jefe comunal también destacó que "son más de 220 los integrantes que conforman los distintos elencos, y este trabajo cultural no solo trae espectáculos, sino que fomenta el talento local en un ambiente que es de ellos: el Teatro Municipal".

La Cartelera Cultural 2025 aún no se detiene. El miércoles 4 de diciembre, el Teatro Municipal recibirá al pianista Felipe Browne en un concierto gratuito a las 19:00 horas. El viernes 6 y sábado 7 de diciembre, desde las 17:00 a las 20:00 horas, se realizará el cierre de los talleres artísticos y culturales en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde los participantes presentarán su trabajo anual. Y para cerrar el año con música, el miércoles 11 de diciembre se llevará a cabo un Concierto de Tango a las 19:00 horas, también en el Centro Cultural.