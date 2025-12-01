Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

CORO DE VOCES BLANCAS DESLUMBRÓ CON EMOTIVA GALA NAVIDEÑA A TEATRO LLENO

​El ciclo de presentaciones de los elencos municipales cerró con funciones repletas y una cartelera cultural que continúa ofreciendo espectáculos gratuitos en diciembre.

GALA DEL CORO DE VOCES BLANCAS (6)

El Teatro Municipal José Bohr se llenó de familias, aplausos y emoción durante la gala del Coro de Voces Blancas, que puso fin al ciclo anual de presentaciones de los elencos municipales con un concierto centrado en villancicos y melodías tradicionales de Navidad. Niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años dieron vida a una puesta en escena vibrante, capaz de cautivar desde el primer minuto hasta el cierre.

La presentación incluyó 12 piezas de diversas épocas y estilos, desde "Noche de Paz" y "El Tamborilero" hasta arreglos contemporáneos como "Feliz Navidad" y "All I Want for Christmas Is You". Fue la primera vez que el coro ofreció un concierto completo en solitario, desafío que el público premió con una ovación extendida.

El alcalde Claudio Radonich celebró la masiva respuesta de la comunidad y el desarrollo artístico de los elencos municipales. "Seis galas con más de dos mil vecinos que han estado llenando nuestro Teatro Municipal y nuestro Centro Cultural. Estamos muy contentos con los avances que han tenido nuestros elencos, que hoy son un orgullo para toda la ciudad. Ver cómo estos chicos han crecido no solo en lo vocal sino también como artistas, emociona muchísimo", afirmó.

El jefe comunal también destacó que "son más de 220 los integrantes que conforman los distintos elencos, y este trabajo cultural no solo trae espectáculos, sino que fomenta el talento local en un ambiente que es de ellos: el Teatro Municipal".

La Cartelera Cultural 2025 aún no se detiene. El miércoles 4 de diciembre, el Teatro Municipal recibirá al pianista Felipe Browne en un concierto gratuito a las 19:00 horas. El viernes 6 y sábado 7 de diciembre, desde las 17:00 a las 20:00 horas, se realizará el cierre de los talleres artísticos y culturales en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde los participantes presentarán su trabajo anual. Y para cerrar el año con música, el miércoles 11 de diciembre se llevará a cabo un Concierto de Tango a las 19:00 horas, también en el Centro Cultural.

La presentación del Coro de Voces Blancas marca el cierre de un ciclo anual donde los elencos municipales lograron alta convocatoria y una programación estable para la comunidad. Desde la Municipalidad destacaron que el balance permite proyectar el 2026 con una estructura cultural similar: acceso gratuito, énfasis en la formación artística y una cartelera continua.

ORQUESTA Y CORO (8)

CONCIERTO DEL CORO Y LA ORQUESTA LATINOAMERICANA CAUTIVÓ AL TEATRO MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

Leer Más

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


PAES CP previo
nuestrospodcast
IMG_7056

ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
GALA DEL CORO DE VOCES BLANCAS (6)

CORO DE VOCES BLANCAS DESLUMBRÓ CON EMOTIVA GALA NAVIDEÑA A TEATRO LLENO

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
lanzamiento politica2

HITO PAÍS POR LA SEGURIDAD Y LAS OPORTUNIDADES: GOBIERNO PRESENTA POLÍTICA NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ORQUESTA Y CORO (8)

CONCIERTO DEL CORO Y LA ORQUESTA LATINOAMERICANA CAUTIVÓ AL TEATRO MUNICIPAL