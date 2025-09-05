Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

5 de septiembre de 2025

LICEO "LUIS ALBERTO BARRERA" CELEBRARÁ SUS 120 AÑOS CON UN CONCIERTO DE SU CORO Y ORQUESTA

​Cabe destacar que la Orquesta y Coro del Liceo "Luis Alberto Barrera" ha sido la primera en Magallanes en ser seleccionada por la CORFOBAE, para realizar un concierto pedagógico, que será transmitido para todo el país para el próximo mes de Noviembre.

Orquesta Liceo1

La Orquesta y Coro del Liceo "Luis Alberto Barrera" se presentará como número de cierre de la Ceremonia de Aniversario número 120 del Liceo "Luis Alberto Barrera" Más de 60 niños y niñas subirán al escenario para interpretar temas como "Va pensiero", mundialmente conocido como el coro de los esclavos hebreos en Babilonia de la ópera "Nabucco" (1842) de Giuseppe Verdi. En esta canción, el canto se eleva como una plegaria del pueblo esclavo expresando su anhelo por la ansiada libertad y su deseo por volver a su tierra natal. El repertorio también incluirá el tema central de la película "Cinema Paradiso", que representa la nostalgia por el pasado, la pérdida de la inocencia y la importancia de la comunidad en la formación de las personas.


"La preparación para este evento ha sido intensa y ha requerido un compromiso de toda la comunidad educativa para permitir ensayos extraordinarios y facilitar la logística para reunir a tantos niñas y niños. Para los estudiantes ha sido un desafío tremendo ya que las obras a ejecutar no son sencillas y requieren preparación, constancia y sobre todo motivación para llevar la pesada carga de los ensayo", cuenta su director y profesor Arturo Rodríguez.


Cabe destacar que la Orquesta y Coro del Liceo "Luis Alberto Barrera" ha sido la primera en Magallanes en ser seleccionada por la CORFOBAE (Corporación de Fomento a las Bandas Estudiantiles) para realizar un concierto pedagógico, que será transmitido para todo el país para el próximo mes de Noviembre. "Sin duda una noticia que nos hace felices como comunidad escolar y es bueno que se sepa que en el ámbito de la Educación Pública pueden suceder cosas tan importantes como esta", manifestó Arturo Rodríguez. El concierto de aniversario se realizará mañana viernes 05 a las 10:00 hrs. en el Gimnasio "Liceo Luis Alberto Barrera" para alumnos, apoderados, profesores, autoridades e invitados especiales. Se espera que próximamente pueda realizarse un nuevo concierto para todo público.

Forjadores Ambientales San José 1

LICEO SAN JOSÉ CUENTA CON NUEVOS FORJADORES AMBIENTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

RÍO GALLEGOS LANZÓ TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL CON ATRACTIVOS DESCUENTOS PARA TURISTAS CHILENOS

Leer Más

La iniciativa binacional junto a la Municipalidad de Punta Arenas contempla beneficios en hotelería, gastronomía y turismo para quienes viajen a la ciudad argentina

La iniciativa binacional junto a la Municipalidad de Punta Arenas contempla beneficios en hotelería, gastronomía y turismo para quienes viajen a la ciudad argentina

LANZAMIENTO TARJETA IA (GENTILEZA DE TIEMPO SUR) (1)
nuestrospodcast
GP 3

COMENZARON LAS INSCRIPCIONES PARA LA "CARRERA DE GARZONES" Y EL CONCURSO DE "LA MEJOR EMPANADA"

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
senadorbianchi

SENADOR KARIM BIANCHI CONFIRMA QUE OPCIÓN DE QUE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES CONSTRUYA UN CUARTEL EN PORVENIR ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA DE CONCRETARSE

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
sanchoz

UTENSILIOS, DECORACIÓN Y ALIMENTOS: TODO PARA LAS FIESTAS PATRIAS LLEGA CON “PRENDE TU 18” DE SÁNCHEZ & SÁNCHEZ

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
FAE cambio de direccion-1

NUEVA DIRECTORA ASUME EL LIDERAZGO DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250