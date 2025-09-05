LICEO "LUIS ALBERTO BARRERA" CELEBRARÁ SUS 120 AÑOS CON UN CONCIERTO DE SU CORO Y ORQUESTA

​La Orquesta y Coro del Liceo "Luis Alberto Barrera" se presentará como número de cierre de la Ceremonia de Aniversario número 120 del Liceo "Luis Alberto Barrera" Más de 60 niños y niñas subirán al escenario para interpretar temas como "Va pensiero", mundialmente conocido como el coro de los esclavos hebreos en Babilonia de la ópera "Nabucco" (1842) de Giuseppe Verdi. En esta canción, el canto se eleva como una plegaria del pueblo esclavo expresando su anhelo por la ansiada libertad y su deseo por volver a su tierra natal. El repertorio también incluirá el tema central de la película "Cinema Paradiso", que representa la nostalgia por el pasado, la pérdida de la inocencia y la importancia de la comunidad en la formación de las personas.



​"La preparación para este evento ha sido intensa y ha requerido un compromiso de toda la comunidad educativa para permitir ensayos extraordinarios y facilitar la logística para reunir a tantos niñas y niños. Para los estudiantes ha sido un desafío tremendo ya que las obras a ejecutar no son sencillas y requieren preparación, constancia y sobre todo motivación para llevar la pesada carga de los ensayo", cuenta su director y profesor Arturo Rodríguez.