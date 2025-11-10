PIANISTA LETÓN ARMANDS ĀBOLS DESLUMBRÓ AL PÚBLICO MAGALLÁNICO

Con un Teatro Municipal "José Bohr" repleto, la noche del sábado 8 de noviembre se presentó el reconocido pianista letón Armands Abols, en un concierto que formó parte del Ciclo Anual de Piano impulsado por la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Cultura.

​



El músico, de destacada trayectoria internacional, deleitó al público con un programa de 75 minutos, interpretado en el piano C. Bechstein D-282. "Fue una experiencia muy especial; me sentí muy feliz de estar aquí nuevamente y de encontrarme con esta joyita que es el piano Bechstein. Es fantástico ver cómo el Teatro Municipal de Punta Arenas se suma a un ciclo de piano al nivel de los grandes escenarios del país", expresó Abols tras su presentación.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la continuidad del ciclo de piano que se ha transformado en una tradición cultural para la comuna: "Este es el séptimo concierto de piano que realizamos con nuestro Bechstein, un verdadero Rolls Royce en el fin del mundo. Cada mes hemos recibido a destacados pianistas chilenos y extranjeros, y hoy tener a Armands Abols, con su trayectoria internacional, es un orgullo. Estamos felices de ver nuevamente una sala llena, con público que valora este tipo de espectáculos, especialmente con tantos niños que se han sumado".

​



Entre los asistentes, Maricarmen Lezaeta destacó la calidad del espectáculo: "El concierto estuvo buenísimo. No siempre tenemos la oportunidad de presenciar este tipo de presentaciones en Punta Arenas, así que me parece excelente que existan estas instancias. El piano Bechstein es un lujo para la ciudad", señaló.

​



El próximo concierto del Ciclo de Piano 2025 se realizará el 4 de diciembre, y contará con la presentación del maestro chileno Felipe Browne.

​

