Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

GOBERNADORA (S) PARTICIPA DE LA ENTREGA DE 120 NUEVAS CASAS EN LOS LOTEOS “LOMAS DEL BOSQUE 4 Y 5” DE PUNTA ARENAS

​La inversión total del proyecto fue de aproximadamente M$11.400, de los cuales el Gobierno Regional aportó el 38% para ambas obras.

Con una breve pero intensa lluvia fue que este lunes la gobernadora subrogante de Magallanes y de la Antártica ChilenaEugenia Mancilla participó de la entrega de 120 soluciones habitacionales, correspondientes a los loteos “Lomas del Bosque 4 y 5, ubicados en el norponiente de la capital regional, a la altura de la proyección de avenida Circunvalación.

Al evento asistieron el Delegado Presidencial Regional (DPR), José Ruiz; los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda y UrbanismoMarcos Uribe; de Obras Públicas, José Luis Hernández; y de Desarrollo Social, Danilo Mimica; además del director subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Omar González; consejeros regionales, directores de servicios, y los nuevos vecinos y vecinas del barrio.

Los dos loteos suman más de siete hectáreas en las que, aparte de las viviendas, se construyeron también seis áreas verdes con juegos infantiles y máquinas para ejercicios; y una sala de uso múltiple de 110 metros cuadrados. Las casas, en tanto, son de 58 metros cuadrados, con aislación térmica en muros y cubierta, ventanas de termopanel, calefacción central con caldera multipropósito, radiadores, piso flotante en el living, comedor, pasillos y los tres dormitorios, y cerámica en la cocina y el baño.

La inversión total del proyecto fue de aproximadamente M$11.400, de los cuales el Gobierno Regional aportó el 38% para ambas obras (66.465 Unidades de Fomento -UF- para el proyecto Lomas del Bosque 4 y 1.645 UF para el 5). MINVU, por su parte, dispuso del 60% (106.170 UF para Lomas 4 y 68.230 para Lomas 5); mientras que las familias contribuyeron con el 1,45% (2.555 UF para Lomas 4 y 1.645 para Lomas 5).

Luego del corte de cinta, la Gobernadora (s) Mancilla destacó como punto clave “a una sociedad virtuosa entre el MINVU y el Gobierno Regional, donde nunca han primado intereses pequeños ni mezquinos; siempre hemos entendido que la inversión en vivienda es lejos uno de los aspectos más importantes para las familias magallánicas”.

Estamos contentos, porque en el Consejo Regional siempre ha primado el interés superior de las familias que luchan por una vivienda propia y así ha sido expuesto en cada una de las decisiones que allí se toman. Cabe recordar, además, que más del 42% del presupuesto de inversión regional va destinado a política pública de vivienda”, agregó luego la Gobernadora (s).

El director (s) González, por su lado, relevó que “lo importante de esta entrega es que la región ha superado las cuatro mil viviendas. Esto significa que somos la región que va primera respecto al cumplimiento de la meta y ya llegamos a un 200% de la meta que se había impuesto. Tenemos varios otros proyectos que están en cartera, que vamos a presentar al Gobierno Regional, para que se pueda discutir su cofinanciamiento”.

Miriam Parada Velásquez, una de las beneficiarias de las viviendas, sinceró que esto “era más que un sueño, era una gran necesidad”.

Ella y sus hijos, de 4, 12 y 19 años, llevaban más de una década arrendando. En el proceso de postulación a una vivienda, contó que fueron estafados. “Fueron casi 12 años de espera, con protestas entre medio, porque igual hubo otras travas en el camino”, detalló.

Hacia el final, agradeció a las autoridades locales que “nos fueron orientando y encaminado para llegar a hoy recibir nuestras viviendas”.






MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

ANUNCIO DE LATAM PARA PUNTA ARENAS

LATAM ANUNCIA AUMENTO DE VUELOS SEMANALES A PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GOBERNADORA (S) PARTICIPA DE LA ENTREGA DE 120 NUEVAS CASAS EN LOS LOTEOS "LOMAS DEL BOSQUE 4 Y 5" DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DESTACA USO DEL ROYALTY MINERO EN MUNICIPIOS Y PONE EN VALOR LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN CABO DE HORNOS