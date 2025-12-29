LA ARMADA DE CHILE ENTRENARÁ EN NAVEGACIÓN ANTÁRTICA AL ARC SIMÓN BOLÍVAR DE LA ARMADA DE COLOMBIA

El buque oceanográfico ARC 151 Simón Bolívar de la Armada de Colombia recaló el viernes 26 de diciembre al sitio Foxtrolt del molo de abrigo de Valparaíso para efectuar un período de entrenamiento de cuatro días junto a la Armada de Chile en el marco de su segunda navegación a la Antártica.

Según la Armada de Chile, la unidad, que arribó a Valparaíso tras 21 días de navegación desde su zarpe de Cartagena de Indias, fue recibida por el embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, y por el Jefe de Estado Mayor (s) de la Primera Zona Naval, capitán de navío Ricardo Camacho.

Esta visita está enmarcada en la XII° Expedición Antártica de Colombia, durante la cual desarrollarán investigaciones que aporten al estudio del cambio climático, la sostenibilidad en ambientes extremos y la medición de calor en el océano, entre otros proyectos.

El buque, al mando del capitán de navío Carlos Torres y con 102 tripulantes e investigadores a bordo, navegará en esta travesía de 123 días un total de 12.666 millas náuticas para desarrollar 10 proyectos de investigación en la Antártica e intercambios de conocimientos en el campo científico. Su próximo destino será Punta Arenas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Equipamiento de punta

El ARC 151 Simón Bolívar es un buque basado en el diseño OSRV 8316 de Damen. Fue construido por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval y Marítima Colombiana (Cotecmar) en Cartagena de Indias y entró en servicio el 15 de diciembre del 2022.

Tiene una eslora de 83 m, una manga de 16 m, un calado de 4,2 m y desplaza 3.600 toneladas. Logra una velocidad de 16 nudos, capacidad para transportar hasta 90 personas, una autonomía de 36 días y un alcance operacional de hasta 22.000 kilómetros.

El diseño de casco ICE Class 1C le permite operaciones en climas extremos. Tiene laboratorios húmedo, geología y seco, y un cuarto de almacenamiento de muestras, con la capacidad de realizar actividades de levantamiento batimétrico multihaz y monohaz de aguas profundas, intermedias y someras con ecosondas multihaz Kongsberg EM304 1x1 MKII y EM2040 MKII.

El ARC Simón Bolívar dispone de un puente con visión de 360° y cuenta con un hangar y una plataforma de vuelo para operaciones diurnas y nocturnas de helicópteros como el Bell 412 EP o Airbus AS365 Dauphin. Además, dispone de una plataforma para trabajo científico y un bastidor tipo A en la popa.

