30 de diciembre de 2025

OFICIALIZAN SALA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN PORVENIR COMO HITO EN PREVENCIÓN Y BIENESTAR COMUNITARIO

​El cambio de una Sala de Uso Múltiple a una Sala de Promoción de la Salud constituye, en definitiva, una señal clara del compromiso institucional con la educación, la prevención y el bienestar comunitario.

sala promoción salud 2 (2)

​Con una ceremonia y acto administrativo, autoridades provinciales y del sector salud oficializaron la Sala de Promoción de la Salud, iniciativa que marca un avance significativo en el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, poniendo el foco en la prevención, la educación y el bienestar integral de la comunidad.

La actividad, enmarcada en el Programa de Promoción de la Salud 2025, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes se orienta a abordar factores de riesgo y factores protectores mediante acciones vinculadas a alimentación saludable, actividad física, medio ambiente, salud mental, salud sexual y reproductiva, así como la prevención del consumo de tabaco y alcohol. Esta sala se inscribe dentro del componente de políticas y regulaciones sobre entornos saludables, a nivel de políticas públicas.

Actualmente, el recinto funcionaba como una Sala de Uso Múltiple (SUM), destinada a actividades generales y de carácter reactivo. Con este cambio administrativo, el espacio se redefine y adquiere una identidad clara como Sala de Promoción de la Salud, permitiendo alinear la infraestructura con los objetivos estratégicos de prevención y promoción sanitaria.

El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, destacó el sentido profundo de esta iniciativa, señalando que “hoy no solo estamos realizando un acto administrativo, sino que estamos dando un paso concreto en la manera en que entendemos y promovemos la salud en nuestros territorios. Oficializar esta Sala de Promoción de la Salud es una clara declaración de principios institucionales, donde la prevención, la educación y el bienestar de las personas pasan al centro de la gestión pública”.

Asimismo, la autoridad subrayó que este nuevo espacio fortalece la identidad comunitaria, al fomentar el sentido de pertenencia de las y los usuarios, y reafirma “el compromiso del Estado con una salud más cercana, preventiva y comunitaria, que optimiza recursos y mejora la calidad de vida de las personas”.

Desde el ámbito asistencial, la directora del Hospital de Porvenir, Altayra Fehrmann, valoró el trabajo conjunto desarrollado junto a la Municipalidad de Porvenir, la Seremi de Salud, la Oficina Provincial y el propio hospital, indicando que esta iniciativa “marca un hito en cómo, como comunidad, estamos fortaleciendo la promoción de una buena salud”.

La directora explicó que el espacio, tradicionalmente utilizado con fines deportivos, permitirá ahora ampliar su uso como un lugar comunitario donde se desarrollen actividades de promoción de la salud para todos los grupos etarios, desde la infancia hasta las personas mayores. “La idea es entregar herramientas a la comunidad para prevenir enfermedades y mejorar los estilos de vida que hoy tenemos”, señaló.

Desde una perspectiva técnica y administrativa, la institucionalización de esta sala permitirá cumplir de mejor manera las metas sanitarias asociadas a programas como Salud Cardiovascular, Adulto Mayor y Chile Crece Contigo, además de asegurar una programación territorial estable de talleres y actividades, evitando interrupciones por usos ajenos a la atención de usuarios. También facilitará la gestión presupuestaria, al permitir la adquisición de equipamiento específico y la postulación a convenios externos, gracias a contar con una infraestructura reconocida y certificada.

“El trabajo que vamos a desarrollar de distribución de este espacio, un espacio de promoción de salud, va a marcar una forma de actuar para todas las instituciones del día de hoy, y esperamos que también existan a futuro nuevas instituciones, nuevos recibos que puedan sumarse”, señaló Valentina Millán, alcaldesa (s) de Municipalidad de Porvenir.

El cambio de una Sala de Uso Múltiple a una Sala de Promoción de la Salud constituye, en definitiva, una señal clara del compromiso institucional con la educación, la prevención y el bienestar comunitario, consolidando un enfoque de salud integral que impacta positivamente en la calidad de vida de la población de la provincia de Tierra del Fuego.

SERNAC, SERNATUR Y SII EN ACCIÓN MULTITAREA FISCALIZAN MERCADO DEL TURISMO EN PUERTO NATALES

MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ CEREMONIA DE BIENVENIDA A DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

OFICIALIZAN SALA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN PORVENIR COMO HITO EN PREVENCIÓN Y BIENESTAR COMUNITARIO

EN SPRINGHILL, TIERRA DEL FUEGO, ENAP CONMEMORÓ SUS 80 AÑOS DE HISTORIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA