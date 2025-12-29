Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

LATAM ANUNCIA AUMENTO DE VUELOS SEMANALES A PUNTA ARENAS

​La aerolínea confirmó nuevas operaciones estivales y refuerzos para el invierno, tras gestiones impulsadas desde el municipio para mejorar la conectividad del extremo sur del país.

ANUNCIO DE LATAM PARA PUNTA ARENAS

​Una importante mejora en la conectividad aérea de Punta Arenas fue anunciada la tarde de este lunes, tras una reunión sostenida entre directivos de LATAM Airlines y el alcalde de la comuna, Claudio Radonich. El encuentro permitió confirmar un aumento significativo en las frecuencias de vuelos hacia y desde la capital regional de Magallanes, respondiendo a una solicitud planteada directamente por el jefe comunal a la compañía aérea.

El director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM, Juan José Tohá, explicó que la aerolínea recogió los planteamientos realizados por el alcalde durante una visita previa a las oficinas de la empresa en Santiago, hace aproximadamente un mes. "Escuchamos los desafíos de conectividad que nos planteó el alcalde y hoy venimos a contarle el resultado de esas gestiones", señaló.

En concreto, LATAM aumentará en dos frecuencias adicionales semanales durante la temporada de verano, sobre la base actual de 46 vuelos semanales. A ello se sumará, a partir de marzo, un incremento de tres nuevas frecuencias durante el periodo invernal. "Es una súper buena noticia para Punta Arenas en términos de la conectividad que tiene con el resto del país", destacó Tohá.

Desde la compañía subrayaron que la conectividad aérea cumple un rol que va mucho más allá del turismo. "En los aviones no solo viajan turistas, también personas que requieren tratamientos médicos, que buscan oportunidades laborales o que se reencuentran con sus familias. La conectividad une territorios y personas", recalcó el ejecutivo, valorando además la histórica relación entre LATAM, y anteriormente LAN, y la ciudad de Punta Arenas.

El anuncio fue especialmente valorado por el alcalde Claudio Radonich, quien destacó la rápida respuesta de la aerolínea y la relevancia estratégica que tiene la conectividad aérea para la zona más austral del país. "El 90% de nuestro vínculo con el mundo y con Chile es vía aérea, por lo tanto es fundamental contar con más vuelos. Este aumento significa más asientos, mayor oferta y tarifas más competitivas", señaló la autoridad comunal.

Radonich enfatizó que este refuerzo en las frecuencias no solo beneficia al turismo, sino también a los habitantes de la región. "Esto no es solo para los turistas. Es para nuestros vecinos que deben viajar por temas de salud, estudios universitarios, trabajo o para ver a sus familias. Estamos muy contentos, porque además fue una gestión rápida de LATAM y una respuesta positiva que no esperábamos en tan poco tiempo", agregó.

Desde la aerolínea indicaron además que, pese a un escenario internacional de estrechez de flota, continuarán evaluando nuevas rutas y frecuencias en la medida que exista demanda. "Creemos que la Patagonia chilena tiene un potencial enorme y, como ha sido en el pasado, vamos a acompañar el desarrollo de esta ciudad y de esta región", concluyó Tohá.

Este aumento de frecuencias representa un avance relevante para Punta Arenas y Magallanes, tanto en términos de integración territorial como de proyección económica, turística y social para la capital regional; consolidando su rol como uno de los principales polos de conectividad del extremo sur del país.

FERIA "VIVE PUNTA ARENAS" IMPULSA TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

