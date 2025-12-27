Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de diciembre de 2025

UDI SE ABRE A APOYAR A BACHELET SÓLO SI J.A. KAST LO QUIERE

A la Secretaría General de la ONU. ​

A_UNO_1621500-700x467

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que su partido apoyará la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU solo si esa es la definición del presidente electo José Antonio Kast, afirmando que seguirán su postura institucional.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que su partido está disponible para apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, siempre que esa sea la definición del Presidente electo José Antonio Kast.

En entrevista con Radio 13C, Ramírez indicó que Kast está evaluando el tema y que lo hará “consultando a personas expertas en derecho internacional”. En esa línea, subrayó que la determinación corresponde al mandatario electo, en su rol de jefe de Estado.

“Yo he sido muy claro en dos cosas. La primera, es que como el Presidente Kast no va a ser solamente jefe de gobierno, sino que también jefe de Estado, él es el que define y nosotros nos vamos a allanar”, señaló.

Ramírez precisó que si Kast decide respaldar a Bachelet, la UDI no solo se alineará, sino que apoyará activamente esa posición: “Si el Presidente Kast define que vamos a apoyar a Michelle Bachelet, la UDI va a ser guaripola en eso. Y si el Presidente Kast decide que no, bueno, no se apoyará”.

El timonel gremialista reconoció sus diferencias políticas con la exmandataria socialista y expresó que, en términos personales, preferiría un liderazgo más cercano a las ideas de su sector. Sin embargo, aclaró que, más allá de esas posiciones, primará la definición institucional del próximo gobierno.

“La ONU no está desprovista de dirección política, y por por supuesto, que las posiciones políticas importan en la forma de conducir el organismo. Y la verdad es que como yo no puedo estar más lejos de Michelle Bachelet, lo cual no es ninguna novedad, ella fue Presidente de la República del Partido Socialista, yo soy presidente de la UDI. Yo preferiría que dirigiendo la ONU estuviera alguien más acorde a nuestras ideas. Yo no creo en algunas agendas de la izquierda en la ONU que limitan la soberanía a los países, que intentan meterse en la forma en cómo se educa a los niños, en fin. Y por lo tanto, mí me resultaría incómodo, pero ese soy yo”, dijo.

Por lo mismo, reiteró que si Kast, “decide finalmente apoyar a a Michelle Bachelet, nosotros no solamente nos vamos a allanar a esa decisión, sino que vamos a apoyar en serio, porque esa es la definición del Presidente de la República”.

El Mostrador


ccifuentes

CÉSAR CIFUENTES VALORA SEÑALES DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST Y PIDE ACELERAR INVERSIONES CLAVE PARA MAGALLANES EN H2V Y SALMONICULTURA

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

Leer Más

Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


6e40de7b-6e56-499d-ac07-6970d0ea0f8a
nuestrospodcast
monserrat en la federacion

LOS MEJORES DE CHILE EN LA DISCIPLINA DE LA ESGRIMA ESTÁN EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
A_UNO_1621500-700x467

UDI SE ABRE A APOYAR A BACHELET SÓLO SI J.A. KAST LO QUIERE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
canquecoloradomagallanes

INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN MONITOREO DEL CANQUÉN COLORADO EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremigobierno

VOCERO DE GOBIERNO ABORDA SEGURIDAD PÚBLICA EN PUERTO WILLIAMS, PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y EMERGENCIA EN ENAP

Puerto-Williamscamaras