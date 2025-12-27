UDI SE ABRE A APOYAR A BACHELET SÓLO SI J.A. KAST LO QUIERE

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que su partido apoyará la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU solo si esa es la definición del presidente electo José Antonio Kast, afirmando que seguirán su postura institucional.

En entrevista con Radio 13C, Ramírez indicó que Kast está evaluando el tema y que lo hará “consultando a personas expertas en derecho internacional”. En esa línea, subrayó que la determinación corresponde al mandatario electo, en su rol de jefe de Estado.

“Yo he sido muy claro en dos cosas. La primera, es que como el Presidente Kast no va a ser solamente jefe de gobierno, sino que también jefe de Estado, él es el que define y nosotros nos vamos a allanar”, señaló.

Ramírez precisó que si Kast decide respaldar a Bachelet, la UDI no solo se alineará, sino que apoyará activamente esa posición: “Si el Presidente Kast define que vamos a apoyar a Michelle Bachelet, la UDI va a ser guaripola en eso. Y si el Presidente Kast decide que no, bueno, no se apoyará”.

El timonel gremialista reconoció sus diferencias políticas con la exmandataria socialista y expresó que, en términos personales, preferiría un liderazgo más cercano a las ideas de su sector. Sin embargo, aclaró que, más allá de esas posiciones, primará la definición institucional del próximo gobierno.

“La ONU no está desprovista de dirección política, y por por supuesto, que las posiciones políticas importan en la forma de conducir el organismo. Y la verdad es que como yo no puedo estar más lejos de Michelle Bachelet, lo cual no es ninguna novedad, ella fue Presidente de la República del Partido Socialista, yo soy presidente de la UDI. Yo preferiría que dirigiendo la ONU estuviera alguien más acorde a nuestras ideas. Yo no creo en algunas agendas de la izquierda en la ONU que limitan la soberanía a los países, que intentan meterse en la forma en cómo se educa a los niños, en fin. Y por lo tanto, mí me resultaría incómodo, pero ese soy yo”, dijo.

Por lo mismo, reiteró que si Kast, “decide finalmente apoyar a a Michelle Bachelet, nosotros no solamente nos vamos a allanar a esa decisión, sino que vamos a apoyar en serio, porque esa es la definición del Presidente de la República”.

