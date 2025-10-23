JÓVENES DEL LICEO LEMAITRE CULMINAN TALLER DE ESCRITURA DE GUIÓN AUDIOVISUAL

​Un total de 18 estudiantes del Liceo Pedro Pablo Lemaitre finalizaron con éxito el Taller de Escritura de Guión Audiovisual, un proceso formativo que les permitió desarrollar sus habilidades creativas y que culminó con la realización de cinco cortometrajes.



El curso, que se desarrolló entre el 9 de abril y el 21 de octubre, fue impulsado por la Agrupación de Personas Mayores Plumas Literarias, organización reconocida como Punto de Cultura Comunitaria (PCC). La iniciativa se enmarcó en el Plan de Fortalecimiento de los PCC, un programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



El seremi de las Culturas, Luis Navarro, destacó el valor del proyecto, señalando que "es un ejemplo extraordinario de lo que buscamos fomentar. Vemos una valiosa conexión intergeneracional, donde la experiencia y el amor por la escritura de la agrupación 'Plumas Literarias' se encuentra con la energía y la creatividad de los jóvenes estudiantes".



La autoridad regional añadió que "además, presenciamos una maravillosa convivencia de lenguajes artísticos. El proyecto logró un cruce virtuoso donde la literatura, base de la agrupación, dialogó directamente con el lenguaje audiovisual, generando nuevas formas de contar historias desde Magallanes. Felicitamos a todos los participantes por este enriquecedor proceso".



Por su parte, Blanca Gálvez, presidenta de la Agrupación Plumas Literarias, calificó la instancia como "una experiencia muy especial". "La conexión que hubo con los jóvenes fue muy importante", señaló Gálvez, agregando que "quizás la actitud nuestra de apoyo, de cariño hacia los jóvenes, generó una interacción más íntima con ellos".



Gálvez también destacó la percepción de la docente a cargo del grupo. "Según la profesora, la 'tía Paty', conseguimos en tan poco tiempo interactuar de una manera muy positiva con los jóvenes, algo que a ella le había costado bastante". Finalmente, la presidenta de la agrupación agradeció el fundamental apoyo del programa Puntos de Cultura Comunitaria para concretar este proyecto.



Durante el taller, las y los jóvenes contaron con la colaboración y guía del escritor y crítico de cine, Leonardo Navarro. Bajo su tutela y la de las integrantes de Plumas Literarias, las y los estudiantes aprendieron las herramientas fundamentales de la escritura audiovisual, logrando transformar sus ideas y visiones en guiones que dieron vida a los cinco cortometrajes exhibidos durante la ceremonia de cierre, efectuada el reciente martes en dependencias del establecimiento educacional.

























