22 de octubre de 2025

ENCUENTRO EN MAGALLANES REFUERZA COLABORACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO

​Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre la academia, el sector público, privado y la sociedad civil, representantes de distintos actores del sistema científico se reunieron en la Universidad de Magallanes para participar en el encuentro "Ciencia en el Territorio".

La actividad fue organizada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), junto a la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), y los Nodos de Laboratorios Naturales Subantártico y Antártico, en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG). Durante el encuentro, las autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional y el rol estratégico de la región austral como laboratorio natural para el desarrollo de la investigación y la innovación.

La directora nacional de la ANID, Alejandra Pizarro, enfatizó que es importante avanzar hacia una ciencia que responda a los desafíos locales. "El desarrollo que muestran los nodos de laboratorios naturales es muy relevante y significativo para nuestra Agencia, porque representa una forma concreta de vinculación con perspectiva territorial que impulsa un impacto real, tanto en lo económico como en lo social, conectado con la realidad y las prioridades de cada región".

En esta misma línea Marcelo González, director del Nodo Laboratorio Natural Antártico, señaló que "para los nodos de laboratorios naturales, es súper relevante el aporte y el apoyo que da ANID y el gobierno regional respecto de la continuidad de estos en el trabajo territorial ya que tendrán un gran impacto en la generación de condiciones habilitantes para el desarrollo de la CTCI y en el bienestar y la economía de las regiones".

Durante la jornada se realizaron exposiciones, mesas de trabajo y la presentación de casos de éxito, entre ellos, el programa "Marea Roja y Ciencia Ciudadana", impulsado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), que ha permitido a comunidades costeras colaborar con equipos científicos en el monitoreo de floraciones algales; además, se presentó una recopilación de innovaciones desarrolladas en diversas investigaciones antárticas lideradas por el Instituto Antártico Chileno (INACH), bajo el título "Microbiología y tecnología antártica".

Declaración por la Ciencia en el Territorio

Como resultado de las conversaciones y el trabajo colaborativo desarrollado durante la jornada, las instituciones participantes suscribieron una "Declaración de Compromiso por la Ciencia en los Laboratorios Naturales", destinada a fortalecer su desarrollo en el territorio austral. Este acuerdo reúne al Gobierno Regional, la ANID, Seremi de Ciencia, UMAG, INACH, los Nodos Subantártico y Antártico, y a la Fundación Antártica 21, representando al sector privado.

Uno de los principales objetivos de este documento es reconocer el valor del conocimiento científico como base para la toma de decisiones y políticas públicas, resaltando la importancia de establecer redes permanentes de diálogo y colaboración entre los distintos sectores del sistema CTCI. Asimismo, busca impulsar la generación de conocimiento, fortalecer la articulación interinstitucional y consolidar el rol de la región como un polo estratégico de investigación e innovación.

"Lo que estamos buscando a través de esta declaración es apoyar, por una parte, el trabajo que los nuevos laboratorios naturales han estado desarrollando y, a través de ellos, el nodo macrozonal, pero, además, que el resto de nuestra sociedad, los distintos actores que están conduciendo nuestra sociedad, también conozcan y se apropien de los conocimientos que se están generando desde los nodos, de manera tal de seguir avanzando con esta información en el desarrollo de la región. Estamos también instando a los nodos a que se alineen con los principios y la visión del gobierno regional, justamente para enfrentar aquellos desafíos que la estrategia regional releva, pero además las necesidades que las distintas localidades de la región nos están planteando", señaló Verónica Vallejos, Seremi de Ciencia.

Por su parte el Rector de la UMAG, José Maripani, recalcó la importancia de la colaboración por lo que se mostró optimista respecto a la firma de esta declaración. "Necesitamos colaboración y este es el camino que tenemos que seguir como instituciones para poder contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Está demostrado que la investigación es el camino por el cual las naciones crecen y, bajo esa perspectiva, creemos que generar nodos de investigación no solo contribuyen a entender los territorios, sino que también ayudan a entender los cambios que estamos viviendo. En este contexto considero que esta declaración va a ser muy provechosa para el futuro de nuestra región".

Laura Sánchez, directora del Nodo Laboratorio Natural Subantártico, y quien también suscribió a esta declaración, explicó que este compromiso es clave para avanzar en el desarrollo de la CTCI. "Es firmada (la declaración) por las principales instituciones que desarrollan conocimiento en la región, y como nodo estamos muy contentos de haber podido consolidar estas voluntades de colaborar y esperamos continuar alimentándonos de experiencias prácticas de investigación, porque una cosa es decirlo y otra cosa distinta es poder practicarlo", concluyó la investigadora.


MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025 CON FOCO EN EL TRABAJO ASOCIATIVO Y PUERTO NATALES SERÁ ESCENARIO DE LA FERIA PYME SERCOTEC ESTE FIN DE SEMANA

PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS COMPLETA SUBVENCIÓN DE $160 MILLONES A BOMBEROS

EL DEPORTE COMO MOTOR DE UNIÓN Y BIENESTAR: PRIMER ENCUENTRO ESCOLAR DE CROSS-TRAINING REÚNE A JÓVENES DE TODA LA COMUNA

ADULTOS MAYORES DISFRUTARON JORNADA SALUDABLE Y RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

