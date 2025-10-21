EN VILLA LOS GENERALES: BIENES NACIONALES CONTINUA CON EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TERRENOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE

​Uno de los ejes estratégicos que ha impulsado con mayor fuerza el ministerio de Bienes Nacionales a nivel nacional estos últimos tres años es la recuperación de terrenos fiscales para ser puestos a disposición de proyectos sociales.



Se trata de la puesta en valor del patrimonio fiscal mediante su restitución y transferencia para el desarrollo de infraestructura o proyectos de impacto en ámbitos tan diversos como la agricultura y la salud.



En este marco, la secretaría regional de la cartera, encabezada por Sergio Reyes, concurrió hasta un sector ubicado en el corazón de Vila Las Nieves, por el pasaje Retiro, y aledaño al canal Llau Llau, para capturar con ayuda de un drone, las imágenes necesarias para trazar el cierre perimetral definitivo, de una superficie total que alcanza los 8 mil metros cuadrados.



En el lugar existe una amplia presencia de chatarra vehicular de diverso tamaño y una micro que es usada por un ocupante irregular hace cinco años. La autoridad regional informó que “esta persona ha sido notificada para hacer abandono del lugar, lamentablemente esto no ha sucedido y hoy nos vemos obligados a desalojar de manera urgente por lo que pronto fijaremos una fecha, dando respuesta a la institucionalidad vigente y principalmente a las vecinas y vecinos que ven en este lugar un foco de basura y riesgo para su seguridad ciudadana”.





Finalmente, el secretario regional, Sergio Reyes, informó que, con la puesta en valor de este inmueble urbano, la secretaría regional completará la recuperación de 13 mil metros cuadrados (1,3 hectáreas) durante los últimos tres años.

















