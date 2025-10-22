Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL CONVOCA A LA CONFORMACIÓN DE SU PRIMER CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

​ Instancia de participación marcará un avance relevante en la construcción de una institucionalidad participativa.

RRSS_COSOC_20_102
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil inició el proceso para conformar su primer Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), un hito institucional que busca fortalecer la participación ciudadana y el trabajo conjunto con las organizaciones vinculadas a la reinserción social de adolescentes y jóvenes.

El COSOC será un espacio de diálogo y colaboración entre el Servicio y las organizaciones de la sociedad civil, orientado a aportar en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de reinserción juvenil.

El proceso de conformación se desarrollará en tres etapas principales:

1.- Inscripción de organizaciones de la sociedad civil: las entidades interesadas deben registrarse en el sitio web institucional del Servicio para quedar habilitadas a participar del proceso.
2.- Inscripción de candidaturas: solo las organizaciones correctamente inscritas podrán presentar postulaciones para integrar el Consejo.
3.- Proceso de votación: las entidades habilitadas podrán emitir su voto para elegir a los representantes que conformarán el primer COSOC del Servicio.

Desde el Servicio de Reinserción Social Juvenil, la Directora Nacional Rocío Faúndez destacó esta instancia de participación, que además se convierte en una convocatoria que marcará un avance relevante en la construcción de una institucionalidad participativa. "La conformación del primer Consejo de la Sociedad Civil refuerza nuestro compromiso con la transparencia, la participación y la colaboración entre el Estado y las organizaciones que trabajan día a día por la reinserción de los jóvenes", señaló.

Con este proceso, la institución avanza en la consolidación de una gestión pública más abierta y participativa, promoviendo que las políticas de reinserción juvenil se construyan con la voz y experiencia de las comunidades y organizaciones que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción.


MUNICIPIO INICIA PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL CONVOCA A LA CONFORMACIÓN DE SU PRIMER CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

ssmsaludmental

“ABRAMOS LA CONVERSACIÓN”: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES IMPULSA NUEVA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL EN LA REGIÓN

PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO: UN MODELO DE GESTIÓN EN LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

